«Ливерпуль» и «Арсенал» ведут борьбу за Малена

Дата публикации: 27-07-2024

Сразу два английских гранда поборются за Дониэлла Малена, представляющего дортмундскую «Боруссию», пишет «Caught Offside». Речь идет о «Ливерпуле» и «Арсенале».



«Мерсисайдцы» видят в вингере замену Мохамеду Салаху, который может покинуть команду. «Арсенал» хочет приобрести Малена для глубины состава. «Пушкари» в лице нидерландца надеются получить конкурента для Букайо Сака. Для Дониэлла более предпочтительным является вариант с лондонской командой.



Состав «шмелей» Мален пополнил в 2021 году, перебравшись из ПСВ за 30 млн евро. Его трудовой договор с «Боруссией» рассчитан до 2026 года.



В прошлом сезоне на счету футболиста 38 игр за немецкую команду (15 забитых мячей, 5 голевых передач). Трансферный ценник на Малена составляет 40 миллионов евро (источник – сайт «Transfermarkt»).