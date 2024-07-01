01:38 ()
Свернуть список

Чайка - Нефтехимик 28 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия), вместимость: 3455
28 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Чайка
Нефтехимик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Нефтехимик, которое состоится 28 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Ивана Чайки (Песчанокопское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Чайка1 : 0Нефтехимик
01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Нефтехимик1 : 1Чайка
05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Чайка0 : 2Нефтехимик
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Чайка
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Чайка1 : 1
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1Чайка
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 0 : 3Чайка
03.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур Чайка2 : 0
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик2 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик3 : 0
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 3 : 0Нефтехимик
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик1 : 2
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 0Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М37
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Нефтехимик26
4
Стыковая зона
Урал36
5 Арсенал Т26
6 Чайка24
7 Ротор24
8 Алания24
9 Родина24
10 Черноморец33
11 Енисей33
12 Балтика33
13 Уфа32
14 Сочи21
15 Шинник20
16
Зона вылета
КАМАЗ30
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close