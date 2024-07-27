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«Атлетико» согласовал трансфер защитника «Реала Сосьедад»

Дата публикации: 27-07-2024

В «Атлетико» сообщили о согласовании трансфера Робена Ле Нормана, ранее защищавшего цвета «Реала Сосьедад».

«Атлетико» договорился с клубом из Сан-Себастьяна о переходе Ле Нормана. Трансфер официально оформят в ближайшие дни после возвращения футболиста из отпуска, в который он отправился после победного Евро-2024», - сообщила пресс-служба «матрасников».

«Реал Сосьедад» подписал Ле Нормана в 2016 году в ранге свободного агента. В сезоне 2023/2024 в активе 27-летнего испанца 43 встречи за клуб (2 забитых мяча).

Рыночная стоимость защитника равняется 40 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

За национальную сборную Ле Норман провел 17 матчей и отметился в них 1 забитым мячом.

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