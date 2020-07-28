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Оренбург - Ахмат 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
28 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Оренбург
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 28 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Ахмат2 : 1Оренбург
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Оренбург0 : 4Ахмат
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 1Оренбург
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Ахмат1 : 2Оренбург
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1Ахмат
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0Оренбург
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат3 : 1Оренбург
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ахмат
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Оренбург
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Оренбург1 : 1
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург2 : 0
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Ахмат2 : 1Оренбург
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Оренбург2 : 2
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Оренбург2 : 1
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 6 : 1Ахмат
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Ахмат2 : 1Оренбург
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Ахмат
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Ахмат1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Динамо М26
3 ЦСКА24
4 Ростов24
5 Локомотив М23
6 Оренбург13
7 Рубин23
8 Акрон23
9 Ахмат11
10 Динамо Мх11
11 Краснодар11
12 Химки11
13
Стыковая зона
Спартак М10
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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