01:37 ()
Свернуть список

Краснодар - Динамо Мх 28 Июля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Краснодар
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо Мх, которое состоится 28 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Краснодар2 : 0Динамо Мх
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Краснодар1 : 0
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Краснодар
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 0 : 0Краснодар
13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал 4 : 2Краснодар
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Краснодар3 : 0
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Динамо Мх
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо Мх2 : 2
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Динамо Мх1 : 1
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 1Динамо Мх
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Краснодар2 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Динамо М26
3 ЦСКА24
4 Ростов24
5 Локомотив М23
6 Оренбург13
7 Рубин23
8 Акрон23
9 Ахмат11
10 Динамо Мх11
11 Краснодар11
12 Химки11
13
Стыковая зона
Спартак М10
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close