Краснодар - Динамо Мх 28 Июля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо Мх, которое состоится 28 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|13.07.2024
|OLIMPBET Суперкубок России 2024
|Финал
|4 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|3 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|6
|3
|ЦСКА
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Локомотив М
|2
|3
|6
|Оренбург
|1
|3
|7
|Рубин
|2
|3
|8
|Акрон
|2
|3
|9
|Ахмат
|1
|1
|10
|Динамо Мх
|1
|1
|11
|Краснодар
|1
|1
|12
|Химки
|1
|1
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0