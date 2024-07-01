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Алания - Родина 28 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
28 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Алания
Родина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Родина, которое состоится 28 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Султан Хумидович Тазабаев
Россия Владимир Валерьевич Газзаев
История личных встреч
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Алания1 : 2Родина
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 2Алания
13.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Алания1 : 3Родина
24.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 3Алания
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Алания
15.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Алания0 : 0
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Алания2 : 0
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1Алания
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 0Алания
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Родина0 : 0
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 1Родина
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина3 : 0
18.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 2 : 0Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М37
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Нефтехимик26
4
Стыковая зона
Урал36
5 Арсенал Т26
6 Чайка24
7 Ротор24
8 Алания24
9 Родина24
10 Черноморец33
11 Енисей33
12 Балтика33
13 Уфа32
14 Сочи21
15 Шинник20
16
Зона вылета
КАМАЗ30
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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