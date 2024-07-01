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Сочи - СКА-Хабаровск 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
28 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
СочиСКА-Хабаровск

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - СКА-Хабаровск, которое состоится 28 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Дмитрий Юрьевич Воецкий
История личных встреч
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2Сочи
24.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Сочи2 : 0СКА-Хабаровск
08.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Сочи
25.10.2017 Кубок России 1/8 финала СКА-Хабаровск2 : 0Сочи
18.02.2017 Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Сочи1 : 1СКА-Хабаровск
11.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Сочи1 : 2СКА-Хабаровск
19.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Сочи
17.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Сочи
02.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Сочи0 : 0СКА-Хабаровск
11.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Сочи1 : 2СКА-Хабаровск
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 0Сочи
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сочи1 : 1
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Сочи3 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Сочи
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 1 : 2Сочи
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0СКА-Хабаровск
28.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 1СКА-Хабаровск
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1СКА-Хабаровск
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М37
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Нефтехимик26
4
Стыковая зона
Урал36
5 Арсенал Т26
6 Чайка24
7 Ротор24
8 Алания24
9 Родина24
10 Черноморец33
11 Енисей33
12 Балтика33
13 Уфа32
14 Сочи21
15 Шинник20
16
Зона вылета
КАМАЗ30
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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