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Шинник - Тюмень 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
28 Июля 2024 года в 18:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Максим Перезва (Раменское, Россия);
Шинник
Тюмень

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Тюмень, которое состоится 28 Июля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Тюмень0 : 2Шинник
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Шинник1 : 2Тюмень
20.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Шинник1 : 0Тюмень
08.02.2019 Кубок ФНЛ Группа B. 1-й тур Шинник0 : 0Тюмень
30.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Тюмень3 : 2Шинник
07.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Шинник2 : 0Тюмень
10.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Тюмень2 : 0Шинник
06.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Тюмень5 : 1Шинник
15.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник0 : 0Тюмень
17.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Тюмень2 : 1Шинник
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Шинник
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Шинник0 : 1
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Шинник
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Шинник1 : 0
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 1Шинник
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Тюмень0 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 0Тюмень
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 0Тюмень
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Тюмень2 : 0
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М37
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Нефтехимик26
4
Стыковая зона
Урал36
5 Арсенал Т26
6 Чайка24
7 Ротор24
8 Алания24
9 Родина24
10 Черноморец33
11 Енисей33
12 Балтика33
13 Уфа32
14 Сочи21
15 Шинник20
16
Зона вылета
КАМАЗ30
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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