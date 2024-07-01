Шинник - Тюмень 28 Июля прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
28 Июля 2024 года в 18:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Максим Перезва (Раменское, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Тюмень, которое состоится 28 Июля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Дмитрий Николаевич Черышев
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 2
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|20.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 0
|08.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|3 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 0
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 0
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|5 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 0
|17.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|3
|7
| 2
Повышение
|Сокол
|3
|7
| 3
Стыковая зона
|Нефтехимик
|2
|6
| 4
Стыковая зона
|Урал
|3
|6
|5
|Арсенал Т
|2
|6
|6
|Чайка
|2
|4
|7
|Ротор
|2
|4
|8
|Алания
|2
|4
|9
|Родина
|2
|4
|10
|Черноморец
|3
|3
|11
|Енисей
|3
|3
|12
|Балтика
|3
|3
|13
|Уфа
|3
|2
|14
|Сочи
|2
|1
|15
|Шинник
|2
|0
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|2
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0