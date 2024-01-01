Реал Мадрид - РБ Лейпциг 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
06 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - РБ Лейпциг, которое состоится 06 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|7
|пз
|Дани Ольмо
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Марко Розе
История личных встреч
|13.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|25.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|3 : 2
|14.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|13.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|13.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 1:0.