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Реал Мадрид - РБ Лейпциг 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
06 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Реал Мадрид
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - РБ Лейпциг, которое состоится 06 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
13 Украина вр Андрей Лунин
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
18 Франция пз Орельен Тчуамени
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
8 Германия пз Тони Кроос
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Венгрия вр Петер Гулачи
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
7 Испания пз Дани Ольмо
8 Мали пз Амаду Айдара
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
20 Нидерланды пз Хави Симонс
17 Бельгия нп Луа Опенда
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Германия Марко Розе
История личных встреч
13.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч РБ Лейпциг0 : 1Реал Мадрид
25.10.2022 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур РБ Лейпциг3 : 2Реал Мадрид
14.09.2022 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Реал Мадрид2 : 0РБ Лейпциг
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 2 : 2Реал Мадрид
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Реал Мадрид1 : 0
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 1 : 1Реал Мадрид
13.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч РБ Лейпциг0 : 1Реал Мадрид
10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Реал Мадрид4 : 0
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 1 : 4РБ Лейпциг
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 2 : 1РБ Лейпциг
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг2 : 0
13.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч РБ Лейпциг0 : 1Реал Мадрид
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур 2 : 2РБ Лейпциг
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 1:0.

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