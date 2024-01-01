Черноморец - Динамо Мх 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
29 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Динамо Мх, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 1
|26-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|ФНЛ-2 - Группа 1
|10-й тур
|3 : 0
|27.04.2021
|ПФЛ - Группа 1
|26-й тур
|3 : 0
|11.10.2020
|ПФЛ - Группа 1
|10-й тур
|1 : 4
|14.09.2019
|ПФЛ - Юг
|9-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 0
|31.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 3
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|29
|54
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|28
|51
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|29
|50
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|29
|47
|5
|Родина
|28
|44
|6
|Алания
|29
|41
|7
|Нефтехимик
|29
|41
|8
|Тюмень
|28
|41
|9
|Енисей
|29
|40
|10
|СКА-Хабаровск
|29
|40
|11
|Шинник
|29
|40
|12
|КАМАЗ
|29
|39
|13
|Торпедо М
|29
|36
|14
|Черноморец
|28
|32
|15
|Сокол
|29
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|29
|23