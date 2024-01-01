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Черноморец - Динамо Мх 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
29 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Черноморец
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Динамо Мх, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Динамо Мх1 : 0Черноморец
17.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 1 26-й тур Черноморец0 : 1Динамо Мх
18.09.2021 ФНЛ-2 - Группа 1 10-й тур Динамо Мх3 : 0Черноморец
27.04.2021 ПФЛ - Группа 1 26-й тур Черноморец3 : 0Динамо Мх
11.10.2020 ПФЛ - Группа 1 10-й тур Динамо Мх1 : 4Черноморец
14.09.2019 ПФЛ - Юг 9-й тур Динамо Мх2 : 2Черноморец
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 1 : 1Черноморец
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 0Черноморец
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Черноморец0 : 0
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Черноморец3 : 0
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 2Черноморец
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Динамо Мх0 : 0
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 0 : 1Динамо Мх
15.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 3Динамо Мх
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Динамо Мх1 : 0
01.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 1Динамо Мх
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2954
2
Повышение
Динамо Мх2851
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2947
5 Родина2844
6 Алания2941
7 Нефтехимик2941
8 Тюмень2841
9 Енисей2940
10 СКА-Хабаровск2940
11 Шинник2940
12 КАМАЗ2939
13 Торпедо М2936
14 Черноморец2832
15 Сокол2928
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь2927
18
Зона вылета
Кубань2923

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