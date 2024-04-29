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Рубин - Урал 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
29 Апреля 2024 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Рубин
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Урал, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Урал0 : 1Рубин
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа B Урал2 : 0Рубин
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B Рубин2 : 1Урал
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Урал3 : 0Рубин
13.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Рубин4 : 0Урал
05.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Урал
27.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Урал2 : 0 ДВРубин
18.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Урал0 : 1Рубин
15.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин0 : 0Урал
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Рубин1 : 1Урал
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Рубин2 : 0
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 2Рубин
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Рубин1 : 1
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 1 : 2Рубин
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Рубин
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Урал1 : 0
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Урал0 : 1
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 2Урал
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 1 : 1Урал
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) Урал1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Рубин» — «Урал». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2549
3 Динамо М2647
4 Спартак М2642
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2539
7 ЦСКА2638
8 Ростов2537
9 Рубин2536
10 Ахмат2629
11 Пари Нижний Новгород2628
12 Балтика2626
13 Факел2526
14 Оренбург2526
15
Зона вылета
Урал2524
16
Зона вылета
Сочи2519

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