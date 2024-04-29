Рубин - Урал 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
29 Апреля 2024 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Урал, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|4 : 0
|05.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 0 ДВ
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|2 : 0
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Рубин» — «Урал». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|26
|47
|4
|Спартак М
|26
|42
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|25
|39
|7
|ЦСКА
|26
|38
|8
|Ростов
|25
|37
|9
|Рубин
|25
|36
|10
|Ахмат
|26
|29
|11
|Пари Нижний Новгород
|26
|28
|12
|Балтика
|26
|26
|13
|Факел
|25
|26
|14
|Оренбург
|25
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|25
|24
| 16
Зона вылета
|Сочи
|25
|19