Сочи - Факел 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
29 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Факел, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|23.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|18.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|22.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 1
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|19.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Сочи» — «Факел». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|26
|47
|4
|Спартак М
|26
|42
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|25
|39
|7
|ЦСКА
|26
|38
|8
|Ростов
|25
|37
|9
|Рубин
|25
|36
|10
|Ахмат
|26
|29
|11
|Пари Нижний Новгород
|26
|28
|12
|Балтика
|26
|26
|13
|Факел
|25
|26
|14
|Оренбург
|25
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|25
|24
| 16
Зона вылета
|Сочи
|25
|19