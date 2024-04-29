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Сочи - Факел 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
29 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Сочи
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Факел, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
23.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Факел0 : 0Сочи
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A Сочи2 : 0Факел
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Факел2 : 0Сочи
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа A Факел1 : 3Сочи
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Факел3 : 0Сочи
18.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел2 : 4Сочи
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Сочи1 : 1Факел
04.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Сочи0 : 2Факел
22.07.2018 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Факел1 : 2Сочи
04.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Факел0 : 0Сочи
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Сочи0 : 1
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Сочи
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи2 : 2
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 2 : 1Сочи
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Сочи1 : 0
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Факел1 : 1
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Факел0 : 1
19.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 0Факел
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 3 : 1Факел
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Факел0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Сочи» — «Факел». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2549
3 Динамо М2647
4 Спартак М2642
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2539
7 ЦСКА2638
8 Ростов2537
9 Рубин2536
10 Ахмат2629
11 Пари Нижний Новгород2628
12 Балтика2626
13 Факел2526
14 Оренбург2526
15
Зона вылета
Урал2524
16
Зона вылета
Сочи2519

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