Шаньдун Тайшань - Иокогама Ф. Маринос 06 Марта прямая трансляция
06 Марта 2024 года в 13:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шаньдун Тайшань - Иокогама Ф. Маринос, которое состоится 06 Марта 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шаньдун Тайшань
Цзинань, Китай
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
История личных встреч
|13.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа G. 6-й тур
|3 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа G. 2-й тур
|0 : 1
|01.03.2024
|Китай - Суперлига
|1-й тур
|4 : 2
|20.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 4
|13.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 3
|13.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа G. 6-й тур
|3 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа G. 5-й тур
|6 : 1
|01.03.2024
|Япония - Джей-лига
|2-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Япония - Джей-лига
|1-й тур
|1 : 2
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 ДВ
|14.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа G. 6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
|2 : 3
|2 : 4
| Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
|2 : 0
|1 : 1
| Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
|2 : 2
|1 : 0 ДВ
| Насаф
Аль-Айн
|0 : 0
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Аль-Фейха
Аль-Наср
|0 : 1
|2 : 0
| Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
|3 : 0
|1 : 2
| Навбахор
Аль-Иттихад
|0 : 0
|2 : 1
| Сепахан
Аль-Хиляль
|1 : 3
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Аль-Айн
Аль-Наср
|1 : 0
|11.03
| Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
|2 : 0
|12.03
| Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
|06.03
|13.03