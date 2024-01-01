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Шаньдун Тайшань - Иокогама Ф. Маринос 06 Марта прямая трансляция

06 Марта 2024 года в 13:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 1-й матч
Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шаньдун Тайшань - Иокогама Ф. Маринос, которое состоится 06 Марта 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шаньдун Тайшань
Цзинань, Китай
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
История личных встреч
13.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа G. 6-й тур Иокогама Ф. Маринос3 : 0Шаньдун Тайшань
03.10.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа G. 2-й тур Шаньдун Тайшань0 : 1Иокогама Ф. Маринос
01.03.2024 Китай - Суперлига 1-й тур Шаньдун Тайшань4 : 2
20.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч 2 : 4Шаньдун Тайшань
13.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч Шаньдун Тайшань2 : 3
13.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа G. 6-й тур Иокогама Ф. Маринос3 : 0Шаньдун Тайшань
28.11.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа G. 5-й тур Шаньдун Тайшань6 : 1
01.03.2024 Япония - Джей-лига 2-й тур Иокогама Ф. Маринос0 : 1
25.02.2024 Япония - Джей-лига 1-й тур 1 : 2Иокогама Ф. Маринос
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Иокогама Ф. Маринос1 : 0 ДВ
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Иокогама Ф. Маринос
13.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа G. 6-й тур Иокогама Ф. Маринос3 : 0Шаньдун Тайшань
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
2 : 3 2 : 4
Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
2 : 0 1 : 1
Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
2 : 2 1 : 0 ДВ
Насаф
Аль-Айн
0 : 0 2 : 1
Команда12
Аль-Фейха
Аль-Наср
0 : 1 2 : 0
Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
3 : 0 1 : 2
Навбахор
Аль-Иттихад
0 : 0 2 : 1
Сепахан
Аль-Хиляль
1 : 3 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Аль-Айн
Аль-Наср
1 : 0 11.03
Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
1 : 1 12.03
Команда12
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
2 : 0 12.03
Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
06.0313.03

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