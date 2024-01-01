Рубин - Пари Нижний Новгород 09 Марта прямая трансляция

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Разрыв Кучаевым контракта с ЦСКА и переход в «Пари НН» стали одной из главных новостей на флажке зимнего трансферного окна. В интервью «Чемпионату» Константин раскрыл причины кардинальных перемен в карьере.Воспитанник армейцев рассказал, почему его история с красно-синими закончилась так грустноЭксклюзив «Хочу доказать, что я не списанный товар». Первое интервью с Кучаевым после ухода из ЦСКА 0'Казалось, совсем недавно завершился 19-й тур РПЛ, а уже на подходе 20-й. Рассказываем, какие матчи состоятся в ближайшие три дня.Лидирующий «Краснодар» ждёт тяжёлая игра с командой Карпина У «Спартака» будут проблемы, а «Зенит» обыграет удобного соперника? Интриги 20-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Рубин» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.