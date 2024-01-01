Рубин - Пари Нижний Новгород 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
09 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|02.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|24.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 4
|15.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
|09.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 2
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 1
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|14.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Разрыв Кучаевым контракта с ЦСКА и переход в «Пари НН» стали одной из главных новостей на флажке зимнего трансферного окна. В интервью «Чемпионату» Константин раскрыл причины кардинальных перемен в карьере.Воспитанник армейцев рассказал, почему его история с красно-синими закончилась так грустноЭксклюзив «Хочу доказать, что я не списанный товар». Первое интервью с Кучаевым после ухода из ЦСКА 0'Казалось, совсем недавно завершился 19-й тур РПЛ, а уже на подходе 20-й. Рассказываем, какие матчи состоятся в ближайшие три дня.Лидирующий «Краснодар» ждёт тяжёлая игра с командой Карпина У «Спартака» будут проблемы, а «Зенит» обыграет удобного соперника? Интриги 20-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Рубин» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|39
|2
|Зенит
|19
|37
|3
|Динамо М
|19
|35
|4
|ЦСКА
|20
|32
|5
|Спартак М
|19
|31
|6
|Локомотив М
|19
|31
|7
|Рубин
|19
|29
|8
|Крылья Советов
|20
|29
|9
|Ростов
|20
|27
|10
|Пари Нижний Новгород
|19
|25
|11
|Факел
|19
|22
|12
|Ахмат
|19
|20
|13
|Урал
|19
|19
|14
|Оренбург
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Балтика
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|19
|12