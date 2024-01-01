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Рубин - Пари Нижний Новгород 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
09 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Рубин
Пари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
05.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Рубин0 : 1Пари Нижний Новгород
02.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород0 : 3Рубин
24.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Пари Нижний Новгород
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Пари Нижний Новгород
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 0 : 0Рубин
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Рубин
22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Рубин1 : 4
15.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Рубин2 : 0
09.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Рубин1 : 2
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 1
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1
14.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 2
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2039
2 Зенит1937
3 Динамо М1935
4 ЦСКА2032
5 Спартак М1931
6 Локомотив М1931
7 Рубин1929
8 Крылья Советов2029
9 Ростов2027
10 Пари Нижний Новгород1925
11 Факел1922
12 Ахмат1920
13 Урал1919
14 Оренбург1916
15
Зона вылета
Балтика1914
16
Зона вылета
Сочи1912

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