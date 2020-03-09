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Динамо М - Ахмат 09 Марта прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
09 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Динамо М
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 09 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турАхмат1 : 1Динамо М
14.05.2023МИР Российская Премьер-лига27-й турДинамо М0 : 3Ахмат
23.11.2022Фонбет Кубок РоссииГруппа CАхмат2 : 1Динамо М
02.10.2022МИР Российская Премьер-лига11-й турАхмат2 : 1Динамо М
13.09.2022Фонбет Кубок РоссииГруппа CДинамо М2 : 1Ахмат
15.04.2022Россия - Премьер-Лига25-й турДинамо М2 : 0Ахмат
14.08.2021Россия - Премьер-Лига4-й турАхмат2 : 1Динамо М
28.02.2021Россия - Премьер-Лига20-й турАхмат1 : 2Динамо М
21.09.2020Россия - Премьер-Лига8-й турДинамо М1 : 0Ахмат
13.03.2020Россия - Премьер-Лига22-й турАхмат2 : 3Динамо М
08.03.2024Россия - МФЛ1-й тур2 : 3Динамо М
03.03.2024МИР Российская Премьер-лига19-й турДинамо М2 : 1
24.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Динамо М2 : 1
23.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20243 : 0Динамо М
19.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Динамо М5 : 1
08.03.2024Россия - МФЛ1-й турАхмат1 : 1
02.03.2024МИР Российская Премьер-лига19-й турАхмат1 : 0
20.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Ахмат1 : 2
17.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Ахмат2 : 0
17.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Ахмат0 : 2
Текстовая трансляция
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Константин Тюкавин в матче с «Локомотивом» в 19-м туре РПЛ установил два впечатляющих достижения.Что же такого сделал форвард «Динамо»?Истории Тюкавин установил два крутых достижения в матче с «Локомотивом» 0'Казалось, совсем недавно завершился 19-й тур РПЛ, а уже на подходе 20-й. Рассказываем, какие матчи состоятся в ближайшие три дня.Лидирующий «Краснодар» ждёт тяжёлая игра с командой Карпина У «Спартака» будут проблемы, а «Зенит» обыграет удобного соперника? Интриги 20-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2039
2 Зенит1937
3 Динамо М1935
4 ЦСКА2032
5 Спартак М1931
6 Локомотив М1931
7 Рубин1929
8 Крылья Советов2029
9 Ростов2027
10 Пари Нижний Новгород1925
11 Факел1922
12 Ахмат1920
13 Урал1919
14 Оренбург1916
15
Зона вылета
Балтика1914
16
Зона вылета
Сочи1912

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