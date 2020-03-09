Динамо М - Ахмат 09 Марта прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
09 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 09 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|13.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|15.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|21.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 0
|13.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|23.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|5 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 2
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Константин Тюкавин в матче с «Локомотивом» в 19-м туре РПЛ установил два впечатляющих достижения.Что же такого сделал форвард «Динамо»?Истории Тюкавин установил два крутых достижения в матче с «Локомотивом» 0'Казалось, совсем недавно завершился 19-й тур РПЛ, а уже на подходе 20-й. Рассказываем, какие матчи состоятся в ближайшие три дня.Лидирующий «Краснодар» ждёт тяжёлая игра с командой Карпина У «Спартака» будут проблемы, а «Зенит» обыграет удобного соперника? Интриги 20-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|39
|2
|Зенит
|19
|37
|3
|Динамо М
|19
|35
|4
|ЦСКА
|20
|32
|5
|Спартак М
|19
|31
|6
|Локомотив М
|19
|31
|7
|Рубин
|19
|29
|8
|Крылья Советов
|20
|29
|9
|Ростов
|20
|27
|10
|Пари Нижний Новгород
|19
|25
|11
|Факел
|19
|22
|12
|Ахмат
|19
|20
|13
|Урал
|19
|19
|14
|Оренбург
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Балтика
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|19
|12