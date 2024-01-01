Кристал Пэлас - Лутон Таун 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Санни Сухвир (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лутон Таун, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|20
|пз
|Адам Уортон
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Берк
|15
|зщ
|Теден Менжи
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|12
|зщ
|Исса Каборе
|18
|пз
|Джордан Кларк
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|14
|пз
|Тахит Чонг
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
|21.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|61
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|27
|44
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|10
|Вулверхэмптон
|27
|38
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|27
|35
|13
|Борнмут
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|28
|15
|Брентфорд
|27
|26
|16
|Эвертон
|27
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|26
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|27
|13