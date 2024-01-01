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Кристал Пэлас - Лутон Таун 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Санни Сухвир (Англия);
Кристал Пэлас
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лутон Таун, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Лутон Таун
Лутон
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
26СШАзщКрис Ричардс
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
8КолумбияпзХефферсон Лерма
20АнглияпзАдам Уортон
10АнглияпзЭберечи Эзе
9ГананпДжордан Айю
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
24БельгияврТомас Камински
16АнглиязщРис Берк
15АнглиязщТеден Менжи
27ЯпониязщДаики Хасиока
12Буркина-ФасозщИсса Каборе
18АнглияпзДжордан Кларк
6АнглияпзРосс Баркли
45АнглияпзАлфи Даути
30АнглияпзЭндрос Таунсенд
14НидерландыпзТахит Чонг
9АнглиянпКарлтон Моррис
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
История личных встреч
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турЛутон Таун2 : 1Кристал Пэлас
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур3 : 1Кристал Пэлас
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турКристал Пэлас3 : 0
19.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур1 : 1Кристал Пэлас
12.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турКристал Пэлас1 : 3
03.02.2024Англия - Премьер-лига23-й тур4 : 1Кристал Пэлас
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турЛутон Таун2 : 3
27.02.2024Кубок Англии1/8 финалаЛутон Таун2 : 6
21.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур4 : 1Лутон Таун
18.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турЛутон Таун1 : 2
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турЛутон Таун1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
3
Лига чемпионов
Арсенал2761
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2744
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Ньюкасл Юнайтед2740
9 Брайтон энд Хоув Альбион2739
10 Вулверхэмптон2738
11 Челси2636
12 Фулхэм2735
13 Борнмут2631
14 Кристал Пэлас2728
15 Брентфорд2726
16 Эвертон2725
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2620
19
Зона вылета
Бёрнли2713
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2713

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