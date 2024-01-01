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Вулверхэмптон - Фулхэм 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Вулверхэмптон
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Фулхэм, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Фулхэм
Лондон
1ПортугалияврЖозе Са
23АнглиязщМакс Килман
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
4УругвайзщСантьяго Буэно
5ГабонпзМарио Лемина
20АнглияпзТомми Дойл
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
21ИспанияпзПабло Сарабия
7ПортугалиянпПедру Нету
17ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
4АнглиязщТосин Адарабиойо
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
18БразилияпзАндреас Перейра
22НигериянпАлекс Айуоби
19БразилиянпРодриго Мунис
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
27.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турФулхэм3 : 2Вулверхэмптон
24.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турФулхэм1 : 1Вулверхэмптон
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турВулверхэмптон0 : 0Фулхэм
09.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турФулхэм0 : 1Вулверхэмптон
04.10.2020Англия - Премьер-лига4-й турВулверхэмптон1 : 0Фулхэм
04.05.2019Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 0Фулхэм
26.12.2018Англия - Премьер-лига19-й турФулхэм1 : 1Вулверхэмптон
24.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турФулхэм2 : 0Вулверхэмптон
03.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турВулверхэмптон2 : 0Фулхэм
18.03.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турФулхэм1 : 3Вулверхэмптон
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур3 : 0Вулверхэмптон
28.02.2024Кубок Англии1/8 финалаВулверхэмптон1 : 0
25.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турВулверхэмптон1 : 0
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур1 : 2Вулверхэмптон
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турВулверхэмптон0 : 2
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турФулхэм3 : 0
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур1 : 2Фулхэм
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турФулхэм1 : 2
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турФулхэм3 : 1
03.02.2024Англия - Премьер-лига23-й тур2 : 2Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
3
Лига чемпионов
Арсенал2761
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2744
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Ньюкасл Юнайтед2740
9 Брайтон энд Хоув Альбион2739
10 Вулверхэмптон2738
11 Челси2636
12 Фулхэм2735
13 Борнмут2631
14 Кристал Пэлас2728
15 Брентфорд2726
16 Эвертон2725
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2620
19
Зона вылета
Бёрнли2713
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2713

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