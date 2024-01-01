Вулверхэмптон - Фулхэм 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Фулхэм, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|5
|пз
|Марио Лемина
|20
|пз
|Томми Дойл
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|7
|нп
|Педру Нету
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|19
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Марку Силва
История личных встреч
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|24.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|09.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|03.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 0
|18.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 3
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|25.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|61
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|27
|44
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|10
|Вулверхэмптон
|27
|38
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|27
|35
|13
|Борнмут
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|28
|15
|Брентфорд
|27
|26
|16
|Эвертон
|27
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|26
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|27
|13