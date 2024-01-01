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Борнмут - Шеффилд Юнайтед 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Борнмут
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
6УэльсзщКрис Мефам
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
13ХорватияврИво Грбич
2ГрециязщДжордж Бэлдок
15Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
19АнглиязщДжек Робинсон
20АнглиязщДжейден Богл
22АнглияпзТом Дэвис
21БразилияпзВини Соуза
35АнглияпзАндре Брукс
23АнглияпзБен Осборн
11ЧилинпБен Бреретон
32ДаниянпУильям Осула
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
АнглияКрис Уайлдер
История личных встреч
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турШеффилд Юнайтед1 : 3Борнмут
09.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турШеффилд Юнайтед0 : 0Борнмут
02.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турБорнмут2 : 1Шеффилд Юнайтед
09.02.2020Англия - Премьер-лига26-й турШеффилд Юнайтед2 : 1Борнмут
10.08.2019Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут1 : 1Шеффилд Юнайтед
03.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур0 : 2Борнмут
27.02.2024Кубок Англии1/8 финалаБорнмут0 : 1 ДВ
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турБорнмут0 : 1
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур2 : 2Борнмут
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур3 : 1Борнмут
04.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турШеффилд Юнайтед0 : 6
25.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турШеффилд Юнайтед0 : 5
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур1 : 3Шеффилд Юнайтед
03.02.2024Англия - Премьер-лига23-й турШеффилд Юнайтед0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
3
Лига чемпионов
Арсенал2761
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2744
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Ньюкасл Юнайтед2740
9 Брайтон энд Хоув Альбион2739
10 Вулверхэмптон2738
11 Челси2636
12 Фулхэм2735
13 Борнмут2631
14 Кристал Пэлас2728
15 Брентфорд2726
16 Эвертон2725
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2620
19
Зона вылета
Бёрнли2713
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2713

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