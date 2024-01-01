Борнмут - Шеффилд Юнайтед 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|6
|зщ
|Крис Мефам
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
|13
|вр
|Иво Грбич
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|22
|пз
|Том Дэвис
|21
|пз
|Вини Соуза
|35
|пз
|Андре Брукс
|23
|пз
|Бен Осборн
|11
|нп
|Бен Бреретон
|32
|нп
|Уильям Осула
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|09.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
|25.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|61
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|27
|44
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|10
|Вулверхэмптон
|27
|38
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|27
|35
|13
|Борнмут
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|28
|15
|Брентфорд
|27
|26
|16
|Эвертон
|27
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|26
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|27
|13