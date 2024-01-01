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Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Мидлсбро3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Мидлсбро
09.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Мидлсбро
18.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Мидлсбро2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Мидлсбро1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Мидлсбро
05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Мидлсбро0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Мидлсбро
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Мидлсбро2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Мидлсбро3 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 0Мидлсбро
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Мидлсбро0 : 2
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 1 : 2Мидлсбро
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 2 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3655
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Кардифф Сити3650
11 Сандерленд3647
12 Мидлсбро3547
13 Уотфорд3645
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Куинз Парк Рейнджерс3639
20 Бирмингем Сити3539
21 Хаддерсфилд Таун3638
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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