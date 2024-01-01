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Престон Норт Энд - Сток Сити 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Престон Норт Энд
Сток Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Сток Сити, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
02.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити0 : 1Престон Норт Энд
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд0 : 2Сток Сити
03.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити1 : 2Престон Норт Энд
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Престон Норт Энд1 : 1Сток Сити
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити0 : 0Престон Норт Энд
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Престон Норт Энд0 : 1Сток Сити
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Престон Норт Энд3 : 1Сток Сити
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 0 : 3Престон Норт Энд
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Престон Норт Энд2 : 2
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд2 : 1
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 0 : 2Престон Норт Энд
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Сток Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Сток Сити2 : 0
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 2 : 1Сток Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Сток Сити0 : 1
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Сток Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3655
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Кардифф Сити3650
11 Сандерленд3647
12 Мидлсбро3547
13 Уотфорд3645
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Куинз Парк Рейнджерс3639
20 Бирмингем Сити3539
21 Хаддерсфилд Таун3638
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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