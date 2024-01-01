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Гранада - Реал Сосьедад 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Гранада
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Реал Сосьедад, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
25АргентинаврАугусто Баталья
12ИспаниязщРикард Санчес
2УругвайзщБруно Мендес
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
20ИспанияпзСерхио Руис
6КамерунпзМартин Онгла
24ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
19УругвайнпФакундо Пельистри
7АргентинанпЛукас Бое
11АлбаниянпМюрто Узуни
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
17ШотландиязщКиран Тирни
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
14ЯпониянпТакефуса Кубо
19НигериянпУмар Садик
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад5 : 3Гранада
13.02.2022Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад2 : 0Гранада
23.09.2021Испания - Примера6-й турГранада2 : 3Реал Сосьедад
14.03.2021Испания - Примера27-й турГранада1 : 0Реал Сосьедад
08.11.2020Испания - Примера9-й турРеал Сосьедад2 : 0Гранада
10.07.2020Испания - Примера35-й турРеал Сосьедад2 : 3Гранада
03.11.2019Испания - Примера12-й турГранада1 : 2Реал Сосьедад
29.04.2017Испания - Примера35-й турРеал Сосьедад2 : 1Гранада
17.12.2016Испания - Примера16-й турГранада0 : 2Реал Сосьедад
14.02.2016Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад3 : 0Гранада
03.03.2024Испания - Примера27-й тур5 : 1Гранада
18.02.2024Испания - Примера25-й турГранада1 : 1
11.02.2024Испания - Примера24-й тур3 : 3Гранада
03.02.2024Испания - Примера23-й турГранада1 : 1
29.01.2024Испания - Примера22-й тур2 : 0Гранада
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 2
02.03.2024Испания - Примера27-й тур3 : 2Реал Сосьедад
27.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 1 4 : 5
23.02.2024Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 3
18.02.2024Испания - Примера25-й тур1 : 2Реал Сосьедад
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Гранада» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2759
3
Лига чемпионов
Барселона2758
4
Лига чемпионов
Атлетико М2755
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2742
7 Реал Сосьедад2740
8 Лас-Пальмас2737
9 Валенсия2637
10 Осасуна2736
11 Хетафе2735
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2727
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2719
19
Зона вылета
Гранада2614
20
Зона вылета
Альмерия279

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