Гранада - Реал Сосьедад 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Реал Сосьедад, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|25
|вр
|Аугусто Баталья
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|6
|пз
|Мартин Онгла
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|7
|нп
|Лукас Бое
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Киран Тирни
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|19
|нп
|Умар Садик
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 3
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|10.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 3
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 2
|29.04.2017
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|17.12.2016
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 2
|14.02.2016
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 3
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Гранада» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|42
|7
|Реал Сосьедад
|27
|40
|8
|Лас-Пальмас
|27
|37
|9
|Валенсия
|26
|37
|10
|Осасуна
|27
|36
|11
|Хетафе
|27
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|27
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|27
|19
| 19
Зона вылета
|Гранада
|26
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9