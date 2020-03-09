Жирона - Осасуна 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
09 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 09 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|22
|пз
|Джон Солис
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Хуан Крус
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|06.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|18.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 2-й матч
|0 : 1
|15.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 1-й матч
|2 : 1
|03.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 1
|02.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|3 : 0
|29.11.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Жирона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|42
|7
|Реал Сосьедад
|27
|40
|8
|Лас-Пальмас
|27
|37
|9
|Валенсия
|26
|37
|10
|Осасуна
|27
|36
|11
|Хетафе
|27
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|27
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|27
|19
| 19
Зона вылета
|Гранада
|26
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9