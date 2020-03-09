01:16 ()
Онлайн трансляции
Пятница 08 марта
Суббота 09 марта
Свернуть список

Жирона - Осасуна 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
09 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Жирона
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 09 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
13АргентинаврПауло Гассанига
20БразилиязщЯн Коуту
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзАлеш Гарсия
22КолумбияпзДжон Солис
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщХуан Крус
22КолумбиязщХоан Мохика
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспаниянпРубен Гарсия
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
04.11.2023Испания - Примера12-й турОсасуна2 : 4Жирона
04.06.2023Испания - Примера38-й турОсасуна2 : 1Жирона
23.10.2022Испания - Примера11-й турЖирона1 : 1Осасуна
06.01.2022Кубок Испании1/16 финалаЖирона1 : 0Осасуна
18.06.2016Испания - СегундаПлей-офф - Финал. 2-й матчЖирона0 : 1Осасуна
15.06.2016Испания - СегундаПлей-офф - Финал. 1-й матчОсасуна2 : 1Жирона
03.04.2016Испания - СегундаСегунда. 32-й турЖирона0 : 0Осасуна
01.11.2015Испания - СегундаСегунда. 11-й турОсасуна0 : 1Жирона
02.05.2015Испания - СегундаСегунда. 36-й турЖирона3 : 0Осасуна
29.11.2014Испания - СегундаСегунда. 15-й турОсасуна0 : 0Жирона
03.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Жирона
26.02.2024Испания - Примера26-й турЖирона3 : 0
19.02.2024Испания - Примера25-й тур3 : 2Жирона
10.02.2024Испания - Примера24-й тур4 : 0Жирона
03.02.2024Испания - Примера23-й турЖирона0 : 0
04.03.2024Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0
25.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 1Осасуна
17.02.2024Испания - Примера25-й турОсасуна2 : 0
10.02.2024Испания - Примера24-й тур0 : 1Осасуна
04.02.2024Испания - Примера23-й турОсасуна0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Жирона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2759
3
Лига чемпионов
Барселона2758
4
Лига чемпионов
Атлетико М2755
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2742
7 Реал Сосьедад2740
8 Лас-Пальмас2737
9 Валенсия2637
10 Осасуна2736
11 Хетафе2735
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2727
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2719
19
Зона вылета
Гранада2614
20
Зона вылета
Альмерия279

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close