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Ланс - Брест 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
09 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ланс
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 09 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Брест
Брест
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
25 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
2 Франция пз Рубен Агилар
6 Гана пз Салис Самед
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
10 Португалия пз Давид Кошта
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
45 Франция пз Махди Камара
26 Франция пз Матиас Лаж
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
9 Бенин нп Стив Мунье
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Эрик Руа
История личных встреч
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Брест3 : 2Ланс
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Брест1 : 1Ланс
22.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Брест1 : 3Ланс
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Ланс3 : 2Брест
05.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Брест
21.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Брест4 : 0Ланс
18.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур Брест1 : 1Ланс
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс2 : 1Брест
27.04.2019 Франция - Лига 2 35-й тур Брест2 : 0Ланс
04.12.2018 Франция - Лига 2 17-й тур Ланс2 : 1Брест
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 3Ланс
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 3 : 2 ДВЛанс
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 1 : 1Ланс
15.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Ланс0 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 0
24.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 0 : 3Брест
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Брест1 : 0
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур 1 : 1Брест
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 1Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2446
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2441
5
Лига Европы
Ницца2440
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2439
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Тулуза2429
11 Лион2428
12 Страсбург2426
13 Лорьян2425
14 Нант2425
15 Гавр2424
16 Монпелье2423
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

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