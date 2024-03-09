Ланс - Брест 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
09 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 09 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Брест
Брест
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|2
|пз
|Рубен Агилар
|6
|пз
|Салис Самед
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|10
|пз
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Матиас Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
Главные тренеры
|Франк Эз
|Эрик Руа
История личных встреч
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|4 : 0
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|24
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Ницца
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|24
|39
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Тулуза
|24
|29
|11
|Лион
|24
|28
|12
|Страсбург
|24
|26
|13
|Лорьян
|24
|25
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Гавр
|24
|24
|16
|Монпелье
|24
|23
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17