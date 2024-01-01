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Боруссия М - Кёльн 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
09 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Боруссия М
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Кёльн, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кёльн
Кёльн
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
3ЯпониязщКоу Итакура
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20ГерманиязщЛука Нец
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзМану Коне
9ФранциянпФранк Онора
13СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
19ФранциянпНатан Нгуму
1ГерманияврМарвин Швебе
18ДаниязщРасмус Карстенсен
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
6ГерманияпзЭрик Мартель
8ГерманияпзДенис Хусейнбашич
40ГерманиянпФарид Алиду
11АвстриянпФлориан Кайнц
37ГерманиянпЛинтон Майна
27ГерманиянпДейви Зельке
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турКёльн3 : 1Боруссия М
02.04.2023Германия - Бундеслига26-й турКёльн0 : 0Боруссия М
09.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М5 : 2Кёльн
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турБоруссия М1 : 3Кёльн
27.11.2021Германия - Бундеслига13-й турКёльн4 : 1Боруссия М
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турБоруссия М1 : 2Кёльн
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турКёльн1 : 3Боруссия М
11.03.2020Германия - Бундеслига21-й турБоруссия М2 : 1Кёльн
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турКёльн0 : 1Боруссия М
14.01.2018Германия - Бундеслига18-й турКёльн2 : 1Боруссия М
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 1Боруссия М
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М5 : 2
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур2 : 0Боруссия М
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБоруссия М0 : 0
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й тур3 : 1Боруссия М
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й турКёльн0 : 2
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур1 : 1Кёльн
16.02.2024Германия - Бундеслига22-й турКёльн0 : 1
11.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур1 : 1Кёльн
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турКёльн2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2454
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2444
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2443
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Вердер2430
9 Фрайбург2430
10 Аугсбург2429
11 Хайденхайм2428
12 Боруссия М2426
13 Вольфсбург2425
14 Унион2525
15 Бохум2425
16 Кёльн2417
17
Зона вылета
Майнц2416
18
Зона вылета
Дармштадт 982413

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