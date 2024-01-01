Боруссия М - Кёльн 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
09 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Кёльн, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кёльн
Кёльн
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|17
|пз
|Ману Коне
|9
|нп
|Франк Онора
|13
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|19
|нп
|Натан Нгуму
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|6
|пз
|Эрик Мартель
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|40
|нп
|Фарид Алиду
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|02.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|5 : 2
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|4 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|11.03.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|14.01.2018
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|44
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Вердер
|24
|30
|9
|Фрайбург
|24
|30
|10
|Аугсбург
|24
|29
|11
|Хайденхайм
|24
|28
|12
|Боруссия М
|24
|26
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Майнц
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|24
|13