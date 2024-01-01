РБ Лейпциг - Дармштадт 98 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
09 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Дармштадт 98, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Хави Симонс
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|7
|пз
|Дани Ольмо
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|17
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|4
|зщ
|Кристоф Циммерман
|5
|зщ
|Матей Маглица
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|19
|зщ
|Эмир Карич
|23
|пз
|Клаус Гясула
|28
|пз
|Бартол Франьич
|17
|пз
|Юлиан Юстван
|25
|нп
|Геррит Хольтман
|40
|нп
|Себастьян Полтер
|27
|нп
|Тим Скарке
Главные тренеры
|Марко Розе
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|29.10.2016
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|24.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|08.11.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|13.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|44
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Вердер
|24
|30
|9
|Фрайбург
|24
|30
|10
|Аугсбург
|24
|29
|11
|Хайденхайм
|24
|28
|12
|Боруссия М
|24
|26
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Майнц
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|24
|13