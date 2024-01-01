01:18 ()
Онлайн трансляции
Пятница 08 марта
Суббота 09 марта
Свернуть список

РБ Лейпциг - Дармштадт 98 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
09 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
РБ Лейпциг
Дармштадт 98

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Дармштадт 98, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Дармштадт 98
Дармштадт
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20НидерландыпзХави Симонс
8МалипзАмаду Айдара
24АвстрияпзКсавер Шлагер
7ИспанияпзДани Ольмо
30СловениянпБеньямин Шешко
17БельгиянпЛуа Опенда
1ГерманияврМарсель Шуэн
4ГерманиязщКристоф Циммерман
5ХорватиязщМатей Маглица
32ГерманиязщФабиан Холланд
19АвстриязщЭмир Карич
23АлбанияпзКлаус Гясула
28ХорватияпзБартол Франьич
17ГерманияпзЮлиан Юстван
25ГерманиянпГеррит Хольтман
40ГерманиянпСебастьян Полтер
27ГерманиянпТим Скарке
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турДармштадт 981 : 3РБ Лейпциг
01.04.2017Германия - Бундеслига26-й турРБ Лейпциг4 : 0Дармштадт 98
29.10.2016Германия - Бундеслига9-й турДармштадт 980 : 2РБ Лейпциг
24.04.2015Германия - Вторая Бундеслига30-й турРБ Лейпциг2 : 1Дармштадт 98
08.11.2014Германия - Вторая Бундеслига13-й турДармштадт 981 : 0РБ Лейпциг
06.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 1РБ Лейпциг
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 4РБ Лейпциг
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 1РБ Лейпциг
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 0
13.02.2024Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРБ Лейпциг0 : 1
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турДармштадт 980 : 6
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур1 : 1Дармштадт 98
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турДармштадт 981 : 2
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур0 : 0Дармштадт 98
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турДармштадт 980 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2454
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2444
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2443
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Вердер2430
9 Фрайбург2430
10 Аугсбург2429
11 Хайденхайм2428
12 Боруссия М2426
13 Вольфсбург2425
14 Унион2525
15 Бохум2425
16 Кёльн2417
17
Зона вылета
Майнц2416
18
Зона вылета
Дармштадт 982413

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close