Вердер - Боруссия Д 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия Д, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия Д
Дортмунд
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|17
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Эдин Терзич
История личных встреч
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|18.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|05.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 2 : 4
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|09.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|44
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Вердер
|24
|30
|9
|Фрайбург
|24
|30
|10
|Аугсбург
|24
|29
|11
|Хайденхайм
|24
|28
|12
|Боруссия М
|24
|26
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Майнц
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|24
|13