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Вердер - Боруссия Д 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Вердер
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия Д, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия Д
Дортмунд
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
22АргентиназщХулиан Малатини
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
36ГерманияпзКристиан Гросс
20АвстрияпзРомано Шмид
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
17ГерманиянпДжастин Нджинма
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
22НидерландызщЯн Матсен
20АвстрияпзМарсель Забитцер
23ГерманияпзЭмре Джан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
20.10.2023Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0Вердер
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турВердер0 : 2Боруссия Д
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д2 : 3Вердер
18.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБоруссия Д4 : 1Вердер
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турВердер1 : 2Боруссия Д
22.02.2020Германия - Бундеслига23-й турВердер0 : 2Боруссия Д
04.02.2020Кубок Германии1/8 финалаВердер3 : 2Боруссия Д
28.09.2019Германия - Бундеслига6-й турБоруссия Д2 : 2Вердер
04.05.2019Германия - Бундеслига32-й турВердер2 : 2Боруссия Д
05.02.2019Кубок Германии1/8 финалаБоруссия Д3 : 3 2 : 4Вердер
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 1Вердер
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турВердер1 : 1
16.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур0 : 1Вердер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турВердер1 : 2
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й тур0 : 1Вердер
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 2Боруссия Д
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 3
20.02.2024Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч1 : 1Боруссия Д
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур1 : 1Боруссия Д
09.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2454
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2444
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2443
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Вердер2430
9 Фрайбург2430
10 Аугсбург2429
11 Хайденхайм2428
12 Боруссия М2426
13 Вольфсбург2425
14 Унион2525
15 Бохум2425
16 Кёльн2417
17
Зона вылета
Майнц2416
18
Зона вылета
Дармштадт 982413

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