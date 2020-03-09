Визела - Фаренсе 09 Марта прямая трансляция
09 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Фаренсе, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|6 : 1
|13.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 1
|08.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|49
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|44
|6
|Морейренсе
|24
|39
|7
|Арока
|24
|34
|8
|Фамаликан
|23
|27
|9
|Жил Висенте
|24
|27
|10
|Каза Пия
|24
|27
|11
|Фаренсе
|24
|26
|12
|Боавишта
|24
|25
|13
|Риу Аве
|24
|23
|14
|Портимоненсе
|25
|23
|15
|Эшторил
|24
|22
|16
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|24
|18
| 18
Зона вылета
|Визела
|24
|18