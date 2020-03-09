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Визела - Фаренсе 09 Марта прямая трансляция

09 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Визела
Фаренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Фаренсе, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Фаренсе
Фару
История личных встреч
07.10.2023Португалия - Примейра8-й турФаренсе0 : 0Визела
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Визела
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турВизела3 : 3
18.02.2024Португалия - Примейра22-й тур6 : 1Визела
13.02.2024Португалия - Примейра21-й тур0 : 1Визела
08.02.2024Кубок Португалии1/4 финалаВизела1 : 2
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур3 : 2Фаренсе
24.02.2024Португалия - Примейра23-й турФаренсе0 : 1
18.02.2024Португалия - Примейра22-й тур2 : 1Фаренсе
10.02.2024Португалия - Примейра21-й турФаренсе1 : 1
04.02.2024Португалия - Примейра20-й тур1 : 1Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2359
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2458
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2449
5 Витория Гимарайнш2444
6 Морейренсе2439
7 Арока2434
8 Фамаликан2327
9 Жил Висенте2427
10 Каза Пия2427
11 Фаренсе2426
12 Боавишта2425
13 Риу Аве2423
14 Портимоненсе2523
15 Эшторил2422
16 Эштрела2422
17
Зона вылета
Шавиш2418
18
Зона вылета
Визела2418

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