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Риу Аве - Брага 09 Марта прямая трансляция

09 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Риу Аве
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Брага, которое состоится 09 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Брага
Брага
18Бразилиявр Жонатан
3ПортугалиязщМигел Раймунду Нобрега
28ПортугалиязщЭлдер Жозе Оливейра Са
33БразилиязщАдерлан Сантос
20Португалияпз Коштинья
10МароккопзАмин Удрири
15ПортугалияпзАдриен Силва
11ПортугалияпзУмаро Эмбало
27ГрециянпМариус Врусаи
81ГананпАбдул-Азиз Якубу
77ПортугалиянпФабиу Роналду
1БразилияврЛима Матеус
17ШвециязщЮсафат Мендес
15ПортугалиязщПаулу Оливейра
26КолумбиязщКристиан Борха
18БразилиязщВитор Карвальо
5ТурцияпзСердар Саатчи
16УругвайпзРодриго Саласар
7Португалияпз Брума
9ИспаниянпАбель Руис
11ПортугалиянпРожер Фернандеш
23ДР КонгонпСимон Банза
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
07.10.2023Португалия - Примейра8-й турБрага2 : 1Риу Аве
05.03.2023Португалия - Примейра23-й турБрага2 : 0Риу Аве
11.09.2022Португалия - Примейра6-й турРиу Аве2 : 3Брага
17.04.2021Португалия - Примейра27-й турРиу Аве0 : 0Брага
22.12.2020Португалия - Примейра10-й турБрага3 : 0Риу Аве
30.06.2020Португалия - Примейра29-й турРиу Аве4 : 3Брага
02.12.2019Португалия - Примейра12-й турБрага2 : 0Риу Аве
03.03.2019Португалия - Примейра24-й турРиу Аве1 : 2Брага
06.10.2018Португалия - Примейра7-й турБрага1 : 1Риу Аве
13.05.2018Португалия - Примейра34-й турРиу Аве1 : 0Брага
02.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Риу Аве
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турРиу Аве3 : 3
16.02.2024Португалия - Примейра22-й тур2 : 1Риу Аве
11.02.2024Португалия - Примейра21-й турРиу Аве1 : 0
03.02.2024Португалия - Примейра20-й тур0 : 0Риу Аве
02.03.2024Португалия - Примейра24-й турБрага3 : 0
26.02.2024Португалия - Примейра23-й тур0 : 4Брага
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матч2 : 3 ДВБрага
18.02.2024Португалия - Примейра22-й турБрага2 : 1
15.02.2024Лига Европы1/16 финала. 1-й матчБрага2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2359
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2458
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2449
5 Витория Гимарайнш2444
6 Морейренсе2439
7 Арока2434
8 Фамаликан2327
9 Жил Висенте2427
10 Каза Пия2427
11 Фаренсе2426
12 Боавишта2425
13 Риу Аве2423
14 Портимоненсе2523
15 Эшторил2422
16 Эштрела2422
17
Зона вылета
Шавиш2418
18
Зона вылета
Визела2418

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