Риу Аве - Брага 09 Марта прямая трансляция
09 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Брага, которое состоится 09 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Брага
Брага
|18
|вр
|Жонатан
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|28
|зщ
|Элдер Жозе Оливейра Са
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|15
|пз
|Адриен Силва
|11
|пз
|Умаро Эмбало
|27
|нп
|Мариус Врусаи
|81
|нп
|Абдул-Азиз Якубу
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|1
|вр
|Лима Матеус
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|16
|пз
|Родриго Саласар
|7
|пз
|Брума
|9
|нп
|Абель Руис
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Артур Жорже
История личных встреч
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|30.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 3
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|03.03.2019
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|06.10.2018
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|13.05.2018
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|16.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|03.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|26.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 4
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 3 ДВ
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|49
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|44
|6
|Морейренсе
|24
|39
|7
|Арока
|24
|34
|8
|Фамаликан
|23
|27
|9
|Жил Висенте
|24
|27
|10
|Каза Пия
|24
|27
|11
|Фаренсе
|24
|26
|12
|Боавишта
|24
|25
|13
|Риу Аве
|24
|23
|14
|Портимоненсе
|25
|23
|15
|Эшторил
|24
|22
|16
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|24
|18
| 18
Зона вылета
|Визела
|24
|18