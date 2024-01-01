Твенте - Спарта 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
09 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Спарта, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Спарта
Роттердам
|22
|вр
|Пшемыслав Титонь
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|23
|пз
|Михал Садилек
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Джонатан де Гузман
|7
|пз
|Сюнсукэ Мито
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Коки Саито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|11.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
|1 : 0
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 3
|11.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|22.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|28.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 2
|01.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 0
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 2
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|69
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|24
|36
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|32
|9
|Херенвен
|24
|31
|10
|Спарта
|24
|30
|11
|Фортуна
|24
|30
|12
|Алмере Сити
|24
|28
|13
|ПЕК Зволле
|24
|27
|14
|Хераклес
|24
|23
|15
|Эксельсиор
|24
|21
|16
|Валвейк
|24
|18
| 17
Зона вылета
|Витесс
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Волендам
|24
|13