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Твенте - Спарта 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
09 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Твенте
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Спарта, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Спарта
Роттердам
22ПольшаврПшемыслав Титонь
20НидерландызщДжошуа Бренет
2НидерландызщМес Хилгерс
3НидерландызщРобин Проппер
5НидерландызщГейс Смал
23ЧехияпзМихал Садилек
4НорвегияпзМатиас Хьёлё
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
18НидерландыпзМихел Влап
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
1НидерландыврНик Олай
2Коморские островазщСаид Бакари
3НидерландызщРик Мейссен
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5НидерландызщДжевенсио ван дер Кюст
8НорвегияпзДжошуа Китолано
6НидерландыпзДжонатан де Гузман
7ЯпонияпзСюнсукэ Мито
10БельгияпзАрно Версейрен
11ЯпонияпзКоки Саито
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыЙерун Рейсдейк
История личных встреч
17.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турСпарта2 : 2Твенте
11.06.2023Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матчТвенте1 : 0Спарта
08.06.2023Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матчСпарта1 : 1Твенте
23.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турТвенте3 : 3Спарта
11.11.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турСпарта1 : 1Твенте
22.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турТвенте2 : 0Спарта
20.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турСпарта0 : 1Твенте
28.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турСпарта0 : 0Твенте
22.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турТвенте0 : 2Спарта
01.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турТвенте2 : 0Спарта
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур1 : 2Твенте
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турТвенте3 : 0
18.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турТвенте0 : 1
10.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й тур0 : 3Твенте
03.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турТвенте3 : 0
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турСпарта1 : 1
24.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й тур2 : 0Спарта
17.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турСпарта4 : 2
11.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й тур2 : 0Спарта
04.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турСпарта0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2569
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2456
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2450
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2443
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2537
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2436
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2432
9 Херенвен2431
10 Спарта2430
11 Фортуна2430
12 Алмере Сити2428
13 ПЕК Зволле2427
14 Хераклес2423
15 Эксельсиор2421
16 Валвейк2418
17
Зона вылета
Витесс2416
18
Зона вылета
Волендам2413

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