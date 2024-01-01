Баффало Сэйбрз - Эдмонтон Ойлерз 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Крис Ноблох
История личных встреч
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|09.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|05.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|24.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|25.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|64
|90
|2
|Бостон Брюинз
|65
|89
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|62
|80
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|80
|6
|Филадельфия Флайерз
|64
|74
|7
|Детройт Ред Уингз
|62
|72
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|70
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|61
|67
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|63
|66
|12
|Питтсбург Пингвинз
|61
|64
|13
|Баффало Сэйбрз
|64
|63
|14
|Монреаль Канадиенс
|63
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|61
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|63
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|65
|89
|2
|Даллас Старз
|64
|85
|3
|Виннипег Джетс
|61
|83
|4
|Колорадо Эвеланш
|64
|83
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|61
|78
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|62
|75
|7
|Нэшвилл Предаторз
|64
|75
|8
|Вегас Голден Найтс
|63
|73
|9
|Калгари Флэймз
|62
|67
|10
|Сиэтл Кракен
|62
|67
|11
|Сент-Луис Блюз
|63
|67
|12
|Миннесота Уайлд
|63
|66
|13
|Аризона Койотс
|63
|55
|14
|Анахайм Дакс
|62
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|62
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37