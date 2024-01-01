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Баффало Сэйбрз - Эдмонтон Ойлерз 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Эдмонтон Ойлерз
19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 4Баффало Сэйбрз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1Баффало Сэйбрз
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2Эдмонтон Ойлерз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
05.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4Эдмонтон Ойлерз
15.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 2Баффало Сэйбрз
24.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 5Баффало Сэйбрз
25.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 1Эдмонтон Ойлерз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Баффало Сэйбрз
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 2
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Эдмонтон Ойлерз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Эдмонтон Ойлерз
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6490
2 Бостон Брюинз6589
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6280
5 Торонто Мэйпл Лифс6380
6 Филадельфия Флайерз6474
7 Детройт Ред Уингз6272
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6167
11 Нью-Джерси Дэвилз6366
12 Питтсбург Пингвинз6164
13 Баффало Сэйбрз6463
14 Монреаль Канадиенс6358
15 Оттава Сенаторз6154
16 Коламбус Блю Джекетс6354
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6589
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6178
6 Лос-Анджелес Кингз6275
7 Нэшвилл Предаторз6475
8 Вегас Голден Найтс6373
9 Калгари Флэймз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Сент-Луис Блюз6367
12 Миннесота Уайлд6366
13 Аризона Койотс6355
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6237
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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