Реал Мадрид - Сельта 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
10 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Сельта, которое состоится 10 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|21
|пз
|Браим Диас
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|20.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 3
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|17.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 3
|16.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|13.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|27
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|27
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|28
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9