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Реал Мадрид - Сельта 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
10 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Реал Мадрид
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Сельта, которое состоится 10 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ИспаниязщНачо Фернандес
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
15УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
21ИспанияпзБраим Диас
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
25ИспанияврВисенте Гуайта
22ИспаниязщХавьер Манкильо
2ШвециязщКарл Старфельт
4ИспаниязщУнай Нуньес
28ИспаниязщКарлос Домингес
23ИспаниязщМануэль Санчес
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
14СШАпзЛукас де ла Торре
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияРафаэль Бенитес
История личных встреч
25.08.2023Испания - Примера3-й турСельта0 : 1Реал Мадрид
22.04.2023Испания - Примера30-й турРеал Мадрид2 : 0Сельта
20.08.2022Испания - Примера2-й турСельта1 : 4Реал Мадрид
02.04.2022Испания - Примера30-й турСельта1 : 2Реал Мадрид
12.09.2021Испания - Примера4-й турРеал Мадрид5 : 2Сельта
20.03.2021Испания - Примера28-й турСельта1 : 3Реал Мадрид
02.01.2021Испания - Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0Сельта
16.02.2020Испания - Примера24-й турРеал Мадрид2 : 2Сельта
17.08.2019Испания - Примера1-й турСельта1 : 3Реал Мадрид
16.03.2019Испания - Примера28-й турРеал Мадрид2 : 0Сельта
06.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчРеал Мадрид1 : 1
02.03.2024Испания - Примера27-й тур2 : 2Реал Мадрид
25.02.2024Испания - Примера26-й турРеал Мадрид1 : 0
18.02.2024Испания - Примера25-й тур1 : 1Реал Мадрид
13.02.2024Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч0 : 1Реал Мадрид
01.03.2024Испания - Примера27-й турСельта1 : 0
25.02.2024Испания - Примера26-й тур2 : 2Сельта
17.02.2024Испания - Примера25-й турСельта1 : 2
11.02.2024Испания - Примера24-й тур3 : 2Сельта
04.02.2024Испания - Примера23-й тур0 : 3Сельта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2742
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2737
10 Осасуна2836
11 Хетафе2835
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2827
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия279

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