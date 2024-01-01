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Бетис - Вильярреал 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
10 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Бетис
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Вильярреал, которое состоится 10 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
13ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
19ГрециязщСократис Папастатопулос
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
4СШАпзДжонни Кардозо
21ИспанияпзМарк Рока
18ИспанияпзПабло Форнальс
8ФранцияпзНабиль Фекир
9АргентинанпЧими Авила
12БразилиянпВиллиан Жозе
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
12Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
23АлжирзщАйсса Манди
18ИспаниязщАльберто Морено
10ИспанияпзДани Парехо
4ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
13.08.2023Испания - Примера1-й турВильярреал1 : 2Бетис
12.03.2023Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Бетис
11.09.2022Испания - Примера5-й турБетис1 : 0Вильярреал
06.02.2022Испания - Примера23-й турБетис0 : 2Вильярреал
03.10.2021Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Бетис
14.02.2021Испания - Примера23-й турВильярреал1 : 2Бетис
13.12.2020Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Вильярреал
01.07.2020Испания - Примера33-й турБетис0 : 2Вильярреал
27.09.2019Испания - Примера7-й турВильярреал5 : 1Бетис
07.04.2019Испания - Примера31-й турБетис2 : 1Вильярреал
03.03.2024Испания - Примера27-й тур2 : 1Бетис
25.02.2024Испания - Примера26-й турБетис3 : 1
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч1 : 1Бетис
18.02.2024Испания - Примера25-й турБетис0 : 0
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матчБетис0 : 1
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матч4 : 0Вильярреал
03.03.2024Испания - Примера27-й турВильярреал5 : 1
23.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 3Вильярреал
16.02.2024Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1
10.02.2024Испания - Примера24-й тур1 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2742
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2737
10 Осасуна2836
11 Хетафе2835
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2827
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия279

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