Бетис - Вильярреал 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
10 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Вильярреал, которое состоится 10 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|19
|зщ
|Сократис Папастатопулос
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|21
|пз
|Марк Рока
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|8
|пз
|Набиль Фекир
|9
|нп
|Чими Авила
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|12
|зщ
|Эрик Бейи
|23
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Альберто Морено
|10
|пз
|Дани Парехо
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|25
|нп
|Бертран Траоре
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|27.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|27
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|27
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|28
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9