Гавр - Тулуза 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Тулуза, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Тулуза
Тулуза
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|9
|нп
|Мохамед Байо
|28
|нп
|Андре Айю
|50
|вр
|Гийом Ресте
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|80
|пз
|Шави Бабика
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|37
|пз
|Янн Гбоу
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|21.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|4 : 0
|13.09.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 1
|04.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|4 : 3
|10.01.2009
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|16.08.2008
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|24
|29
|12
|Монпелье
|25
|26
|13
|Страсбург
|24
|26
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Гавр
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17