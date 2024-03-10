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Гавр - Тулуза 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Гавр
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Тулуза, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Тулуза
Тулуза
30ФранцияврАртур Десма
93СенегалзщАруна Санганте
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
14РоссияпзДалер Кузяев
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
8МароккопзЯсин Кехта
23ФранциянпХосуэ Казимир
9ГвинеянпМохамед Байо
28ГананпАндре Айю
50ФранцияврГийом Ресте
12НорвегиязщУоррен Каманзи
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
13ФранциязщКристиан Мависса Элеби
17ЧилизщГабриэль Суасо
80ГабонпзШави Бабика
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
4НидерландыпзСтейн Спирингс
37ФранцияпзЯнн Гбоу
9НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2Гавр
21.02.2022Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турТулуза4 : 0Гавр
13.09.2021Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турГавр1 : 1Тулуза
04.05.2021Франция - Лига 2Лига 2. 34-й турГавр0 : 1Тулуза
19.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 16-й турТулуза4 : 3Гавр
10.01.2009Франция - Лига 120-й турГавр0 : 1Тулуза
16.08.2008Франция - Лига 12-й турТулуза2 : 1Гавр
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур1 : 0Гавр
25.02.2024Франция - Лига 123-й турГавр1 : 2
17.02.2024Франция - Лига 122-й тур3 : 0Гавр
11.02.2024Франция - Лига 121-й турГавр0 : 1
07.02.2024Кубок Франции1/8 финала3 : 1Гавр
03.03.2024Франция - Лига 124-й турТулуза2 : 1
25.02.2024Франция - Лига 123-й турТулуза3 : 1
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчТулуза0 : 0
18.02.2024Франция - Лига 122-й тур1 : 2Тулуза
15.02.2024Лига Европы1/16 финала. 1-й матч2 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс2542
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Лион2531
11 Тулуза2429
12 Монпелье2526
13 Страсбург2426
14 Нант2425
15 Лорьян2525
16 Гавр2424
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

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