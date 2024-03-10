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Лечче - Верона 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
10 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Лечче
Верона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Верона, которое состоится 10 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Верона
Верона
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
16 Испания пз Хоан Гонсалес
20 Албания пз Юльбер Рамадани
9 Черногория нп Никола Крстович
22 Замбия нп Ламек Банда
10 Франция нп Реми Уден
7 Швеция нп Понтус Альмквист
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
42 Италия зщ Диего Коппола
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
25 Германия пз Суат Сердар
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
31 Словакия нп Томаш Суслов
17 Нидерланды нп Тейянни Нослин
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Марко Барони
История личных встреч
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Верона2 : 2Лечче
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Лечче0 : 1Верона
21.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Верона2 : 0Лечче
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Верона3 : 0Лечче
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Лечче0 : 1Верона
26.02.2019 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Лечче2 : 1Верона
05.10.2018 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Верона0 : 2Лечче
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 1Лечче
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Лечче0 : 4
16.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 2 : 0Лечче
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 4 : 0Лечче
02.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Лечче3 : 2
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Верона1 : 0
23.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 0Верона
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Верона2 : 2
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 0 : 0Верона
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур 2 : 1Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2844
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Кальяри2826
14 Лечче2725
15 Эмполи2725
16 Удинезе2724
17 Фрозиноне2824
18
Зона вылета
Сассуоло2823
19
Зона вылета
Верона2723
20
Зона вылета
Салернитана2814

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