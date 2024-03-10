Лечче - Верона 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
10 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Верона, которое состоится 10 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Верона
Верона
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
|10
|нп
|Реми Уден
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|42
|зщ
|Диего Коппола
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|31
|нп
|Томаш Суслов
|17
|нп
|Тейянни Нослин
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Марко Барони
История личных встреч
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|2 : 0
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|26.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|2 : 1
|05.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
|02.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Кальяри
|28
|26
|14
|Лечче
|27
|25
|15
|Эмполи
|27
|25
|16
|Удинезе
|27
|24
|17
|Фрозиноне
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 19
Зона вылета
|Верона
|27
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14