Ювентус - Аталанта 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
10 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 10 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|20
|пз
|Фабио Миретти
|11
|пз
|Филип Костич
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|8
|пз
|Марио Пашалич
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|3 : 3
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.05.2021
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|12.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Серии A: «Ювентус» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Кальяри
|28
|26
|14
|Лечче
|27
|25
|15
|Эмполи
|27
|25
|16
|Удинезе
|27
|24
|17
|Фрозиноне
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 19
Зона вылета
|Верона
|27
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14