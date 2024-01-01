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Ювентус - Аталанта 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
10 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ювентус
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 10 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
27ИталиязщАндреа Камбьязо
16СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
20ИталияпзФабио Миретти
11СербияпзФилип Костич
7ИталиянпФедерико Кьеза
14ПольшанпАркадиуш Милик
29ИталияврМарко Карнесекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
19АлбаниязщБерат Джимсити
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
8ХорватияпзМарио Пашалич
90ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
01.10.2023Италия - Серия А7-й турАталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турАталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турЮвентус3 : 3Аталанта
13.02.2022Италия - Серия А25-й турАталанта1 : 1Ювентус
27.11.2021Италия - Серия А14-й турЮвентус0 : 1Аталанта
14.08.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиЮвентус3 : 1Аталанта
19.05.2021Кубок ИталииФиналАталанта1 : 2Ювентус
18.04.2021Италия - Серия А31-й турАталанта1 : 0Ювентус
16.12.2020Италия - Серия А12-й турЮвентус1 : 1Аталанта
11.07.2020Италия - Серия А32-й турЮвентус2 : 2Аталанта
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур2 : 1Ювентус
25.02.2024Италия - Серия А26-й турЮвентус3 : 2
17.02.2024Италия - Серия А25-й тур2 : 2Ювентус
12.02.2024Италия - Серия А24-й турЮвентус0 : 1
04.02.2024Италия - Серия А23-й тур1 : 0Ювентус
06.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 1Аталанта
03.03.2024Италия - Серия А27-й турАталанта1 : 2
28.02.2024Италия - Серия А21-й тур4 : 0Аталанта
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур1 : 1Аталанта
17.02.2024Италия - Серия А25-й турАталанта3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Серии A: «Ювентус» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2844
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Кальяри2826
14 Лечче2725
15 Эмполи2725
16 Удинезе2724
17 Фрозиноне2824
18
Зона вылета
Сассуоло2823
19
Зона вылета
Верона2723
20
Зона вылета
Салернитана2814

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