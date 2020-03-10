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Бохум - Фрайбург 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
10 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Бохум
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Фрайбург, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Фрайбург
Фрайбург
1ГерманияврМануэль Риман
41ШвейцариязщНоа Лоосли
20УкраиназщИван Ордец
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
19СловакияпзМатуш Беро
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
29ГерманиянпМориц Брошински
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКильянн Сильдийя
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
5ГерманиязщМануэль Гульде
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпониянпРицу Доан
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
32ИталиянпВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турФрайбург2 : 1Бохум
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турБохум0 : 2Фрайбург
26.08.2022Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 0Бохум
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турФрайбург3 : 0Бохум
02.03.2022Кубок Германии1/4 финалаБохум1 : 2 ДВФрайбург
27.11.2021Германия - Бундеслига13-й турБохум2 : 1Фрайбург
05.02.2016Германия - Вторая Бундеслига20-й турБохум2 : 0Фрайбург
15.08.2015Германия - Вторая Бундеслига3-й турФрайбург1 : 3Бохум
03.04.2010Германия - Бундеслига29-й турФрайбург1 : 1Бохум
07.11.2009Германия - Бундеслига12-й турБохум1 : 2Фрайбург
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турБохум1 : 4
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур5 : 2Бохум
18.02.2024Германия - Бундеслига22-й турБохум3 : 2
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур1 : 1Бохум
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турБохум1 : 1
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчФрайбург1 : 0
01.03.2024Германия - Бундеслига24-й турФрайбург2 : 2
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 1Фрайбург
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчФрайбург3 : 2 ДВ
18.02.2024Германия - Бундеслига22-й турФрайбург3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Аугсбург2532
9 Вердер2530
10 Фрайбург2430
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2425
14 Унион2525
15 Бохум2425
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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