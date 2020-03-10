Бохум - Фрайбург 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
10 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Фрайбург, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Мануэль Риман
|41
|зщ
|Ноа Лоосли
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|19
|пз
|Матуш Беро
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|29
|нп
|Мориц Брошински
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|нп
|Рицу Доан
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Томас Леч
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|26.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|02.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|05.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|15.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|03.04.2010
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|07.11.2009
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 2
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Аугсбург
|25
|32
|9
|Вердер
|25
|30
|10
|Фрайбург
|24
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13