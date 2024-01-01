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Гройтер Фюрт - Эльверсберг 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
10 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
Гройтер Фюрт
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Эльверсберг, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 1Гройтер Фюрт
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 4 : 0Гройтер Фюрт
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт1 : 2
03.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур 3 : 2Гройтер Фюрт
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Эльверсберг0 : 3
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 0Эльверсберг
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Эльверсберг3 : 1
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 1Эльверсберг
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Эльверсберг2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2448
2
Повышение
Хольштайн2546
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2541
4 Фортуна2540
5 Ганновер-962539
6 Падерборн 072539
7 Гройтер Фюрт2438
8 Нюрнберг2536
9 Карлсруэ2535
10 Герта2434
11 Эльверсберг2432
12 Магдебург2531
13 Веен2531
14 Шальке-042530
15 Кайзерслаутерн2425
16 Ганза Р2525
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2524
18
Зона вылета
Оснабрюк2418

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