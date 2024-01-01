Гройтер Фюрт - Эльверсберг 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
10 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Эльверсберг, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|11.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|10.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|24
|48
| 2
Повышение
|Хольштайн
|25
|46
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|25
|41
|4
|Фортуна
|25
|40
|5
|Ганновер-96
|25
|39
|6
|Падерборн 07
|25
|39
|7
|Гройтер Фюрт
|24
|38
|8
|Нюрнберг
|25
|36
|9
|Карлсруэ
|25
|35
|10
|Герта
|24
|34
|11
|Эльверсберг
|24
|32
|12
|Магдебург
|25
|31
|13
|Веен
|25
|31
|14
|Шальке-04
|25
|30
|15
|Кайзерслаутерн
|24
|25
|16
|Ганза Р
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|24
|18