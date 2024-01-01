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Санкт-Паули - Герта 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
10 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
Санкт-Паули
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Герта, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Герта
Берлин
История личных встреч
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Герта1 : 2Санкт-Паули
25.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Санкт-Паули0 : 2Герта
01.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 3 : 1Санкт-Паули
23.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 4Санкт-Паули
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Санкт-Паули1 : 0
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 0Санкт-Паули
03.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули3 : 2
01.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Герта2 : 2
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Герта
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Герта3 : 2
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 2Герта
03.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Герта1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2448
2
Повышение
Хольштайн2546
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2541
4 Фортуна2540
5 Ганновер-962539
6 Падерборн 072539
7 Гройтер Фюрт2438
8 Нюрнберг2536
9 Карлсруэ2535
10 Герта2434
11 Эльверсберг2432
12 Магдебург2531
13 Веен2531
14 Шальке-042530
15 Кайзерслаутерн2425
16 Ганза Р2525
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2524
18
Зона вылета
Оснабрюк2418

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