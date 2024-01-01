Динамо Тб - Торпедо Кт 10 Марта прямая трансляция
10 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Торпедо Кт, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|08.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|25.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|5 : 1
|29.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3 Т
|25.02.2022
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 0
|16.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|27.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 3
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|6 : 2
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|9 : 0
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|2
|6
|4
|Телави
|2
|3
|5
|Торпедо Кт
|2
|3
|6
|Динамо Тб
|2
|3
|7
|Колхети-1913
|2
|1
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|2
|1
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|2
|0
| 10
Зона вылета
|Гагра
|2
|0