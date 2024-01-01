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Динамо Тб - Торпедо Кт 10 Марта прямая трансляция

10 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 3-й тур
Динамо Тб
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Торпедо Кт, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турТорпедо Кт2 : 2Динамо Тб
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турДинамо Тб1 : 1Торпедо Кт
24.05.2023Грузия - Высшая лига16-й турТорпедо Кт2 : 3Динамо Тб
08.04.2023Грузия - Высшая лига7-й турДинамо Тб2 : 1Торпедо Кт
02.10.2022Грузия - Высшая лига28-й турТорпедо Кт0 : 0Динамо Тб
25.06.2022Грузия - Высшая лига19-й турДинамо Тб5 : 1Торпедо Кт
29.04.2022Грузия - Высшая лига10-й турТорпедо Кт0 : 3 ТДинамо Тб
25.02.2022Грузия - Высшая лига1-й турДинамо Тб4 : 0Торпедо Кт
16.10.2021Грузия - Высшая лига29-й турДинамо Тб1 : 0Торпедо Кт
27.06.2021Грузия - Высшая лига20-й турТорпедо Кт0 : 1Динамо Тб
06.03.2024Грузия - Высшая лига2-й тур4 : 0Динамо Тб
02.03.2024Грузия - Высшая лига1-й турДинамо Тб2 : 0
02.12.2023Грузия - Высшая лига36-й тур0 : 3Динамо Тб
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й турДинамо Тб6 : 2
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турТорпедо Кт2 : 2Динамо Тб
06.03.2024Грузия - Высшая лига2-й турТорпедо Кт2 : 3
02.03.2024Грузия - Высшая лига1-й турТорпедо Кт4 : 1
02.12.2023Грузия - Высшая лига36-й тур2 : 2Торпедо Кт
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й турТорпедо Кт9 : 0
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турТорпедо Кт2 : 2Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт26
2
Квалификация Лиги конференций
Дила26
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало26
4 Телави23
5 Торпедо Кт23
6 Динамо Тб23
7 Колхети-191321
8
Стыковая зона
Самтредиа21
9
Стыковая зона
Самгурали20
10
Зона вылета
Гагра20

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