ПАОК - Арис 10 Марта прямая трансляция
10 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Греция - Суперлига, Плей-офф чемпионов. 27-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Арис, которое состоится 10 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Плей-офф чемпионов. 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники
Арис
Салоники
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
|Апостолос Манциоз
История личных встреч
|07.01.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|3 : 2
|19.03.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 27-й тур
|1 : 2
|04.01.2023
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|0 : 0
|11.05.2022
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|0 : 1
|17.04.2022
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|0 : 0
|28.11.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 11-й тур
|0 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|03.03.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 26-й тур
|0 : 2
|28.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 25-й тур
|0 : 2
|25.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|1 : 3
|18.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 23-й тур
|1 : 4
|03.03.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 26-й тур
|3 : 3
|28.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 25-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 23-й тур
|0 : 2
|10.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Плей-офф чемпионов
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|ПАОК
|0
|60
| 2
Квалификация Лиги конференций
|АЕК Афины
|0
|59
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Олимпиакос
|0
|57
|4
|Панатинаикос
|0
|56
|5
|Арис
|0
|42
|6
|Ламия
|0
|34
Плей-офф за право остаться
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Астерас
|0
|31
|2
|Атромитос
|0
|28
|3
|Пансерраикос
|0
|27
|4
|ОФИ
|0
|25
|5
|Кифисия
|0
|21
|6
|Панетоликос
|0
|20
| 7
Зона вылета
|Волос
|0
|19
| 8
Зона вылета
|ПАС
|0
|18