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ПАОК - Арис 10 Марта прямая трансляция

10 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Греция - Суперлига, Плей-офф чемпионов. 27-й тур
ПАОК
Арис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Арис, которое состоится 10 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Плей-офф чемпионов. 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники
Арис
Салоники
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
ГрецияАпостолос Манциоз
История личных встреч
07.01.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 17-й турАрис2 : 1ПАОК
17.09.2023Греция - СуперлигаСуперлига. 4-й турПАОК0 : 0Арис
30.04.2023Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 33-й турПАОК3 : 2Арис
19.03.2023Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 27-й турАрис1 : 2ПАОК
04.01.2023Греция - СуперлигаСуперлига. 16-й турПАОК1 : 0Арис
04.09.2022Греция - СуперлигаСуперлига. 3-й турАрис0 : 0ПАОК
11.05.2022Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 8-й турПАОК0 : 1Арис
17.04.2022Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 5-й турАрис1 : 0ПАОК
20.02.2022Греция - СуперлигаСуперлига. 24-й турАрис0 : 0ПАОК
28.11.2021Греция - СуперлигаСуперлига. 11-й турПАОК0 : 1Арис
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч2 : 0ПАОК
03.03.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 26-й тур0 : 2ПАОК
28.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 25-й тур0 : 2ПАОК
25.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 24-й тур1 : 3ПАОК
18.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 23-й турПАОК1 : 4
03.03.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 26-й турАрис3 : 3
28.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 25-й тур2 : 0Арис
25.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 24-й турАрис2 : 0
17.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 23-й тур0 : 2Арис
10.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 22-й тур0 : 0Арис
Турнирная таблица
Плей-офф чемпионов
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
ПАОК060
2
Квалификация Лиги конференций
АЕК Афины059
3
Квалификация Лиги конференций
Олимпиакос057
4 Панатинаикос056
5 Арис042
6 Ламия034
Плей-офф за право остаться
КомандаИО
1 Астерас031
2 Атромитос028
3 Пансерраикос027
4 ОФИ025
5 Кифисия021
6 Панетоликос020
7
Зона вылета
Волос019
8
Зона вылета
ПАС018

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