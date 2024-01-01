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Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
10 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 10 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1Миннесота Уайлд
26.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Нэшвилл Предаторз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6Миннесота Уайлд
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТМиннесота Уайлд
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Нэшвилл Предаторз
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Миннесота Уайлд
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 5 ОТМиннесота Уайлд
06.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 2Миннесота Уайлд
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 6Нэшвилл Предаторз
25.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5Нэшвилл Предаторз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТМиннесота Уайлд
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Миннесота Уайлд
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Миннесота Уайлд
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1Миннесота Уайлд
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТ
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1Миннесота Уайлд
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6490
2 Бостон Брюинз6589
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6382
5 Торонто Мэйпл Лифс6380
6 Филадельфия Флайерз6474
7 Детройт Ред Уингз6372
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6167
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6164
14 Монреаль Канадиенс6358
15 Оттава Сенаторз6154
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6589
2 Даллас Старз6587
3 Виннипег Джетс6285
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6279
6 Нэшвилл Предаторз6577
7 Лос-Анджелес Кингз6275
8 Вегас Голден Найтс6373
9 Калгари Флэймз6267
10 Сент-Луис Блюз6367
11 Сиэтл Кракен6367
12 Миннесота Уайлд6467
13 Аризона Койотс6457
14 Анахайм Дакс6349
15 Сан-Хосе Шаркс6237
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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