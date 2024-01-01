Колхети-1913 - Гагра 11 Марта прямая трансляция
11 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Гагра, которое состоится 11 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колхети-1913
Поти
Гагра
Гагра
История личных встреч
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|08.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|4 : 0
|04.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|0 : 2
|30.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|5 : 1
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 9
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|4 : 3
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|2
|6
|4
|Динамо Тб
|3
|6
|5
|Телави
|2
|3
|6
|Торпедо Кт
|3
|3
|7
|Самтредиа
|3
|2
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|2
|1
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|2
|0
| 10
Зона вылета
|Гагра
|2
|0