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Колхети-1913 - Гагра 11 Марта прямая трансляция

11 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 3-й тур
Колхети-1913
Гагра

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Гагра, которое состоится 11 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Гагра
Гагра
История личных встреч
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 1Колхети-1913
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Колхети-1913
08.12.2018 Грузия - Высшая лига 36-й тур 4 : 0Колхети-1913
04.12.2018 Грузия - Высшая лига 35-й тур Колхети-19130 : 2
30.11.2018 Грузия - Высшая лига 34-й тур 5 : 1Колхети-1913
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 3
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Гагра
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 0 : 9Гагра
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Гагра4 : 3
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур 1 : 0Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало37
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт26
3
Квалификация Лиги конференций
Дила26
4 Динамо Тб36
5 Телави23
6 Торпедо Кт33
7 Самтредиа32
8
Стыковая зона
Колхети-191321
9
Стыковая зона
Самгурали20
10
Зона вылета
Гагра20

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