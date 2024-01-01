Аль-Наср - Аль-Айн 11 Марта прямая трансляция
11 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Айн, которое состоится 11 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|04.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|24.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|18.02.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|07.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|04.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|29.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|4 : 4
|25.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|04.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|14.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|05.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа A. 6-й тур
|1 : 2
|28.11.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа A. 5-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов АФК: «Аль-Наср» — «Аль-Айн». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Аль-Айн» — 1:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
|2 : 3
|2 : 4
| Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
|2 : 0
|1 : 1
| Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
|2 : 2
|1 : 0 ДВ
| Насаф
Аль-Айн
|0 : 0
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Аль-Фейха
Аль-Наср
|0 : 1
|2 : 0
| Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
|3 : 0
|1 : 2
| Навбахор
Аль-Иттихад
|0 : 0
|2 : 1
| Сепахан
Аль-Хиляль
|1 : 3
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Аль-Айн
Аль-Наср
|1 : 0
|11.03
| Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
|2 : 0
|12.03
| Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
|1 : 2
|13.03