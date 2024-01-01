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Аль-Наср - Аль-Айн 11 Марта прямая трансляция

11 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Аль-Наср
Аль-Айн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Айн, которое состоится 11 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
04.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Айн1 : 0Аль-Наср
24.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа D. 6-й тур Аль-Наср0 : 1Аль-Айн
18.02.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа D. 2-й тур Аль-Айн1 : 2Аль-Наср
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Наср1 : 3
04.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Айн1 : 0Аль-Наср
29.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Наср4 : 4
25.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 2 : 3Аль-Наср
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср2 : 0
04.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Айн1 : 0Аль-Наср
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Айн2 : 1
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Аль-Айн
05.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа A. 6-й тур 1 : 2Аль-Айн
28.11.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа A. 5-й тур Аль-Айн1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов АФК: «Аль-Наср» — «Аль-Айн». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Аль-Айн» — 1:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
2 : 3 2 : 4
Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
2 : 0 1 : 1
Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
2 : 2 1 : 0 ДВ
Насаф
Аль-Айн
0 : 0 2 : 1
Команда12
Аль-Фейха
Аль-Наср
0 : 1 2 : 0
Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
3 : 0 1 : 2
Навбахор
Аль-Иттихад
0 : 0 2 : 1
Сепахан
Аль-Хиляль
1 : 3 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Аль-Айн
Аль-Наср
1 : 0 11.03
Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
1 : 1 12.03
Команда12
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
2 : 0 12.03
Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
1 : 2 13.03

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