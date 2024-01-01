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Арсенал - Порту 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
12 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Арсенал
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Порту, которое состоится 12 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Порту
Порту, Португалия
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
15 Польша зщ Якуб Кивёр
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия нп Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
19 Бельгия нп Леандро Троссард
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
3 Португалия зщ Пепе
31 Бразилия зщ Отавио
18 Бразилия зщ Венделл
16 Испания пз Нико Гонсалес
22 Аргентина пз Алан Варела
11 Бразилия пз Пепе
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
10 Португалия нп Шику Консейсау
30 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Порту1 : 0Арсенал
09.03.2010 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал5 : 0Порту
17.02.2010 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Порту2 : 1Арсенал
10.12.2008 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур Порту2 : 0Арсенал
30.09.2008 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур Арсенал4 : 0Порту
06.12.2006 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур Порту0 : 0Арсенал
26.09.2006 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур Арсенал2 : 0Порту
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1
04.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 6Арсенал
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал4 : 1
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Порту1 : 0Арсенал
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 0 : 5Арсенал
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 3Порту
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Порту5 : 0
29.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала 1 : 2Порту
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 1 : 1Порту
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Порту1 : 0Арсенал
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Порту». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Порту» — 1:0.

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