Арсенал - Порту 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
12 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Порту, которое состоится 12 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Порту
Порту, Португалия
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|19
|нп
|Леандро Троссард
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|22
|пз
|Алан Варела
|11
|пз
|Пепе
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.03.2010
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|17.02.2010
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|10.12.2008
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 0
|30.09.2008
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|4 : 0
|06.12.2006
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|0 : 0
|26.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Порту». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Порту» — 1:0.