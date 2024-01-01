Химки - Краснодар 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
12 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 12 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Владимир Ивич
История личных встреч
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 6
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|4 : 1
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|3 : 3
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|7 : 2
|17.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|36-й тур
|1 : 1
|15.06.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|16-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|04.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|25.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|08.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|6 : 1
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Говорить об игровом кризисе «Краснодара» не совсем правильно, потому что игра «Краснодара» не стала в один момент откровенно плохой, она не развалилась.Антон Михашенок — о причинах поражения в Ростове-на-Дону Ивича критикуют за «осторожный» футбол. Но проблема «Краснодара» в другом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Химки» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|14.03
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|14.03
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|12.03
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|12.03
| Волгарь
Ахмат
|13.03
| Родина
Урал
|13.03
| СКА-Хабаровск
Сочи
|14.03