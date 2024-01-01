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Химки - Краснодар 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
12 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Химки
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 12 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
02.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Химки0 : 6Краснодар
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Краснодар4 : 1Химки
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Краснодар3 : 1Химки
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа A Химки0 : 2Краснодар
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Химки3 : 3Краснодар
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Краснодар0 : 1Химки
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Химки1 : 0Краснодар
18.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Краснодар7 : 2Химки
17.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 36-й тур Краснодар1 : 1Химки
15.06.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 16-й тур Химки0 : 0Краснодар
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 2Химки
04.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Химки3 : 0
25.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1Химки
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 0Химки
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Химки0 : 0
08.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Краснодар
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Краснодар6 : 1
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1
22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Краснодар2 : 1
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Краснодар1 : 0
Текстовая трансляция
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Говорить об игровом кризисе «Краснодара» не совсем правильно, потому что игра «Краснодара» не стала в один момент откровенно плохой, она не развалилась.Антон Михашенок — о причинах поражения в Ростове-на-Дону Ивича критикуют за «осторожный» футбол. Но проблема «Краснодара» в другом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Химки» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 14.03
Оренбург
Спартак М
1 : 0 14.03
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 12.03
Динамо М
Зенит
1 : 0 13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
12.03
Волгарь
Ахмат
13.03
Родина
Урал
13.03
СКА-Хабаровск
Сочи
14.03

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