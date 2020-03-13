Атлетико - Интер 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
13 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Интер М, которое состоится 13 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Интер М
Милан, Италия
|13
|вр
|Ян Облак
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|4
|зщ
|Габриэл Паулиста
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|12
|зщ
|Самуэл Лино
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|24
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|19
|нп
|Альваро Мората
|9
|нп
|Мемфис Депай
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Симоне Индзаги
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|11.08.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|0 : 1
|27.08.2010
|Суперкубок УЕФА - 2010
|Финал
|0 : 2
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Интер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Интер» — 1:0.