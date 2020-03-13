02:19 ()
Свернуть список

Атлетико - Интер 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
13 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Атлетико М
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Интер М, которое состоится 13 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Интер М
Милан, Италия
13 Словения вр Ян Облак
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
4 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
22 Испания зщ Марио Эрмосо
12 Бразилия зщ Самуэл Лино
14 Испания пз Маркос Льоренте
24 Испания пз Пабло Барриос
6 Испания пз Коке
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
19 Испания нп Альваро Мората
9 Нидерланды нп Мемфис Депай
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Италия Симоне Индзаги
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Интер М1 : 0Атлетико М
11.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Атлетико М0 : 1Интер М
27.08.2010 Суперкубок УЕФА - 2010 Финал Интер М0 : 2Атлетико М
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 0Атлетико М
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 1
29.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 3 : 0Атлетико М
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 2 : 2Атлетико М
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Интер М1 : 0Атлетико М
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 0 : 1Интер М
04.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Интер М2 : 1
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Интер М4 : 0
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 0 : 4Интер М
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Интер М1 : 0Атлетико М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Интер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Интер» — 1:0.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close