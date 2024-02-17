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Виктория Пльзень - Серветт 14 Марта прямая трансляция

14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
Виктория Пльзень
Серветт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Серветт, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Серветт
Женева, Швейцария
36ЧехияврМартин Едличка
40ЛибериязщСампсон Дью
3ЧехиязщРобин Гранач
21ЧехиязщВацлав Емелка
22Бразилияпз Каду
10ЧехияпзЯн Копиц
6ЧехияпзЛукаш Черв
23ЧехияпзЛукаш Калвах
18КолумбиянпДжон Москера
11ЧехиянпМатей Выдра
15ЧехиянпТомаш Хоры
32ШвейцарияврДжереми Фрик
3ЯпониязщКэйго Цунэмото
4ШвейцариязщСтив Руй
19ФранциязщЙоан Северен
20ШвейцариязщТео Маньен
77ВенгрияпзБендегуз Болла
30СенегалпзСамба Диба
5КамерунпзГаэль Ондуа
17АнголапзДерек Кутеса
21ШвейцариянпЖереми Гийемено
27ФранциянпЭнцо Кривелли
Главные тренеры
ЧехияМирослав Коубек
ШвейцарияРене Вайлер
История личных встреч
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчСерветт0 : 0Виктория Пльзень
10.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 24-й турВиктория Пльзень4 : 0
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчСерветт0 : 0Виктория Пльзень
02.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 23-й тур2 : 3Виктория Пльзень
24.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 22-й турВиктория Пльзень3 : 0
17.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 21-й тур0 : 2Виктория Пльзень
10.03.2024Швейцария - Суперлига27-й турСерветт3 : 1
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчСерветт0 : 0Виктория Пльзень
02.03.2024Швейцария - Суперлига26-й турСерветт2 : 0
25.02.2024Швейцария - Суперлига25-й тур0 : 1Серветт
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч0 : 1Серветт
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 14.03
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 14.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 14.03
Штурм
Лилль
0 : 3 14.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 14.03
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 14.03
Динамо З
ПАОК
2 : 0 14.03
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 14.03

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