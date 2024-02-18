Фиорентина - Маккаби Х 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Маккаби Х, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|40
|вр
|Шариф Кеуф
|30
|зщ
|Абдулайе Сек
|55
|зщ
|Рами Гершон
|23
|зщ
|Маор Кандил
|27
|зщ
|Пьер Корню
|2
|пз
|Даниэль Сундгрен
|4
|пз
|Али Мохамед
|18
|пз
|Гони Наор
|6
|пз
|Гади Кинда
|25
|нп
|Анан Халаили
|9
|нп
|Францди Пьерро
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Мессай Дего
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 4
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 4
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 25-й тур
|2 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 4
|03.03.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 23-й тур
|0 : 5
|21.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|14.03
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|14.03