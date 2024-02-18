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Фиорентина - Маккаби Х 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Фиорентина
Маккаби Х

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Маккаби Х, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
38ИталияпзРоландо Мандрагора
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
11ФранциянпНанитамо Иконе
9АргентинанпЛукас Бельтран
10АргентинанпНиколас Гонсалес
18АнголанпМбала Н'Зола
40ИзраильврШариф Кеуф
30СенегалзщАбдулайе Сек
55ИзраильзщРами Гершон
23ИзраильзщМаор Кандил
27ФранциязщПьер Корню
2ШвецияпзДаниэль Сундгрен
4НигерпзАли Мохамед
18ИзраильпзГони Наор
6ИзраильпзГади Кинда
25ИзраильнпАнан Халаили
9ГаитинпФранцди Пьерро
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИзраильМессай Дего
История личных встреч
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМаккаби Х3 : 4Фиорентина
10.03.2024Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМаккаби Х3 : 4Фиорентина
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 0Фиорентина
26.02.2024Италия - Серия А26-й турФиорентина2 : 1
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур1 : 1Фиорентина
10.03.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 25-й тур2 : 1Маккаби Х
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМаккаби Х3 : 4Фиорентина
03.03.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 24-й турМаккаби Х1 : 0
25.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 23-й тур0 : 5Маккаби Х
21.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч1 : 1Маккаби Х
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 14.03
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 14.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 14.03
Штурм
Лилль
0 : 3 14.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 14.03
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 14.03
Динамо З
ПАОК
2 : 0 14.03
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 14.03

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