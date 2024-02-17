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Фенербахче - Юнион 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Фенербахче
Юнион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Юнион, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Юнион
Брюссель, Бельгия
40ХорватияврДоминик Ливакович
21НигериязщБрайт Осайи-Самуэль
6ГаназщАлександер Джику
4ТурциязщСердар Азиз
24НидерландызщДжейден Остерволде
5ТурцияпзИсмаиль Юксек
35Бразилияпз Фред
53ПольшапзСебастьян Шиманьски
20ТурциянпДженгиз Ундер
10СербиянпДушан Тадич
23БельгиянпМиши Батшуайи-Атунга
49ЛюксембургврАнтони Морис
26АнглиязщРосс Сайкс
28ЯпониязщКоки Матида
21БельгияпзАлессио Кастро-Монтес
17ФинляндияпзКаспер Терхо
27БельгияпзНоа Садики
24БельгияпзШарль Ванхаутте
11ЭритреяпзХенок Теклаб
23ШвейцарияпзКэмерон Пуэртас
47АлжирнпМохамед Амура
29ШвециянпХокан Нильссон
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
ТурцияИсмаил Картал
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЮнион0 : 3Фенербахче
10.03.2024Турция - Суперлига29-й турФенербахче4 : 1
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЮнион0 : 3Фенербахче
02.03.2024Турция - Суперлига28-й тур0 : 2Фенербахче
24.02.2024Турция - Суперлига27-й турФенербахче2 : 1
17.02.2024Турция - Суперлига26-й тур1 : 3Фенербахче
10.03.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 29-й турЮнион1 : 1
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчЮнион0 : 3Фенербахче
02.03.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 28-й тур0 : 2Юнион
28.02.2024Кубок Бельгии1/2 финала. 2-й матчЮнион2 : 0
25.02.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 27-й турЮнион2 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 14.03
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 14.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 14.03
Штурм
Лилль
0 : 3 14.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 14.03
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 14.03
Динамо З
ПАОК
2 : 0 14.03
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 14.03

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