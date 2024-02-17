Фенербахче - Юнион 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Юнион, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Юнион
Брюссель, Бельгия
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|21
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|6
|зщ
|Александер Джику
|4
|зщ
|Сердар Азиз
|24
|зщ
|Джейден Остерволде
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|35
|пз
|Фред
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|20
|нп
|Дженгиз Ундер
|10
|нп
|Душан Тадич
|23
|нп
|Миши Батшуайи-Атунга
|49
|вр
|Антони Морис
|26
|зщ
|Росс Сайкс
|28
|зщ
|Коки Матида
|21
|пз
|Алессио Кастро-Монтес
|17
|пз
|Каспер Терхо
|27
|пз
|Ноа Садики
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|11
|пз
|Хенок Теклаб
|23
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|47
|нп
|Мохамед Амура
|29
|нп
|Хокан Нильссон
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Исмаил Картал
|Александер Блессин
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|10.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|4 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|02.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 29-й тур
|1 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|02.03.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 28-й тур
|0 : 2
|28.02.2024
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.02.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|14.03
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|14.03