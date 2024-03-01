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ПАОК - Динамо З 14 Марта прямая трансляция

14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
ПАОК
Динамо З

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Динамо З, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Динамо З
Загреб, Хорватия
42ХорватияврДоминик Котарски
19ИспаниязщХонни Отто
16ПольшазщТомаш Кендзёра
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ГаназщАбдул-Рахман Баба
8ФранцияпзСуалихо Мейте
14СербияпзАндрия Живкович
7ГрецияпзЯннис Константелиас
11Бразилияпз Тайсон
77БолгарияпзКирилл Десподов
71Испаниянп Brandon
33ХорватияврИван Невистич
13Северная МакедониязщСтефан Ристовски
6ФранциязщМаксим Бернауэр
28МартиниказщКевин Теофиль-Катерин
39ХорватиязщМауро Перкович
27ХорватияпзЙосип Мишич
25Босния и ГерцеговинапзПетар Сучич
77ХорватияпзДарио Шпикич
10ХорватияпзМартин Батурина
72ХорватияпзГабриэль Видович
9ХорватиянпБруно Петкович
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
История личных встреч
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчДинамо З2 : 0ПАОК
15.12.2010Лига ЕвропыГруппа D. 6-й турДинамо З0 : 1ПАОК
30.09.2010Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турПАОК1 : 0Динамо З
10.03.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 27-й турПАОК0 : 1
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчДинамо З2 : 0ПАОК
03.03.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 26-й тур0 : 2ПАОК
28.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 25-й тур0 : 2ПАОК
25.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 24-й тур1 : 3ПАОК
10.03.2024Хорватия - Первая лига26-й турДинамо З5 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчДинамо З2 : 0ПАОК
03.03.2024Хорватия - Первая лига25-й тур1 : 1Динамо З
25.02.2024Хорватия - Первая лига24-й турДинамо З1 : 0
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матчДинамо З1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 14.03
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 14.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 14.03
Штурм
Лилль
0 : 3 14.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 14.03
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 14.03
Динамо З
ПАОК
2 : 0 14.03
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 14.03

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