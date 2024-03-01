ПАОК - Динамо З 14 Марта прямая трансляция
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Динамо З, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Динамо З
Загреб, Хорватия
|42
|вр
|Доминик Котарски
|19
|зщ
|Хонни Отто
|16
|зщ
|Томаш Кендзёра
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
|8
|пз
|Суалихо Мейте
|14
|пз
|Андрия Живкович
|7
|пз
|Яннис Константелиас
|11
|пз
|Тайсон
|77
|пз
|Кирилл Десподов
|71
|нп
|Brandon
|33
|вр
|Иван Невистич
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|6
|зщ
|Максим Бернауэр
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|39
|зщ
|Мауро Перкович
|27
|пз
|Йосип Мишич
|25
|пз
|Петар Сучич
|77
|пз
|Дарио Шпикич
|10
|пз
|Мартин Батурина
|72
|пз
|Габриэль Видович
|9
|нп
|Бруно Петкович
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
|Сергей Якирович
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|15.12.2010
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|30.09.2010
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 27-й тур
|0 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|03.03.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 26-й тур
|0 : 2
|28.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 25-й тур
|0 : 2
|25.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Хорватия - Первая лига
|26-й тур
|5 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|03.03.2024
|Хорватия - Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Хорватия - Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|14.03
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|14.03